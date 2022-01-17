Взгляд
17 января, понедельник  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
Разделы

Рубль понес геополитический ущерб

Рубль резко пошел вниз Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Доллар в пятницу подскочил до 77 рублей, а евро – до 88. Падение российской валюты может продолжиться и дальше – вплоть до резкого обвала и валютной паники, как это было в декабре 2014 года. Однако полномасштабного кризиса эксперты не ждут. Потому что рубль и экономика обладают на этот раз большим запасом прочности. Подробности...
Перейти в раздел…

Германия рискует потерять особую роль в отношениях России с Западом

Немецкая коалиция переживает раскол накануне важнейших переговоров с Москвой Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину. Как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
Перейти в раздел…

США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу – те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Россию несколько раз уничтожали властолюбивые нарциссы

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если все-таки сохранять трезвость и пропаганде не поддаваться, то понятно, что причина возвращения Навального – это никакая не «жертва во имя свободы» или что там еще барабанное полагается произносить, а гордыня. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Исламисты угрожают всей Центральной Азии и России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
То, что произошло в Казахстане, вполне можно рассматривать, как неудавшуюся попытку «центральноазиатской весны». Главной ее движущей силой должны были стать салафиты. Подробности...

США готовятся к гибели майданной Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В США не могут не видеть, что в политической сфере Украины идет война всех против всех, накладывающаяся на тяжелое социальное положение населения и неспособность украинских руководителей решить проблемы. И социальный взрыв там неминуем. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
Подробности...

Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
Подробности...

Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда ваш уровень жизни был выше?
  • при СССР

  • в 1990-е

  • в 2000-е

  • в 2010-е

  • сейчас
На какие средства вы рассчитываете жить в старости?
  • Только на пенсию

  • На пенсию и иные источники дохода

  • Только на иные источники дохода
Насколько успешно вы отметили новогодние праздники?
  • Отлично

  • Средне

  • Хуже среднего
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: Для Украины никакого плана «Б» быть не может
    Запад назвал три принципа в отношениях с Россией Кремль спросили о базе России на Кубе В Госдуме призвали к серьезным санкциям против Meta В Улан-Удэ запретили Крещенские купания
    Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ Белоруссии Песков усомнился в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной Газпром не стал бронировать доптранзит газа через Украину в феврале У многодетной курганской блогерши решили отобрать детей за алкостримы
    Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева (видео) Кремль оценил просьбу Эстонии разместить военных НАТО Угрожавший русским в московском автобусе дагестанец извинился Жители Обнинска возмутились после инцидента с нападением детей мигрантов на девочку

    политики Украины


    Шарий: Порошенко унизил Зеленского на всю страну

    громкое дело


    Генерал МВД оценил подозрения об инсценировке разбойного нападения на вдову Градского

    беглый банкир


    Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева

    Видео

    Силы на подходе


    Как ВМФ России должен давить на США

    митинги в Мали


    В мире вырос спрос на русских миротворцев

    курсы валют


    Рубль понес геополитический ущерб

    Милорад Додик


    США ударили по опоре России на Балканах

    «Врать нельзя»


    Как Тамбовской области меняют репутацию

    дипломатический марафон


    Геворг Мирзаян: Как Иран поможет России ответить Западу

    образцы поведения


    Герман Садулаев: Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

    эффект бумеранга


    Игорь Мальцев: Почему растут продажи винила

    на ваш взгляд


    Когда ваш уровень жизни был выше?

    Германия рискует потерять особую роль в отношениях России с Западом

    Немецкая коалиция переживает раскол накануне важнейших переговоров с Москвой
    		   17 января 2022, 14:28
    Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина, Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину. Как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе?

    Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин хочет содержательных отношений с Россией. «Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – сказала дипломат.

    Однако прежде чем посетить Москву 18 января, где у Бербок намечены переговоры с Сергеем Лавровым, глава МИД Германии прибудет в Киев. В понедельник она встретится с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее Бербок заявила, что «для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования», и потому «мы работаем в рамках Евросоюза над так называемым стратегическим компасом, который подробно обсудим с министрами обороны».

    «Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории», – добавила она.

    В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине подчеркнул важность дальнейшего использования всех переговорных каналов с Москвой, передает Deutsche Welle. Шольц также призвал «открывать перспективы для построения Европой с Россией общей архитектурой безопасности». «Мы хотим совместную безопасность, это обязательно включает в себя и территориальную целостность государств», – сказал он.

    Примечательно, что в июне прошлого года тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном также подчеркивала, что для построения архитектуры безопасности в Европе необходимо вести диалог с Москвой.

    «Россия – большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Евросоюза, мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но, с другой стороны, у нас есть большой интерес со стороны ЕС. Если мы хотим безопасности и стабильности в Евросоюзе, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было сложно», – указывала немецкий лидер.

    Более того, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер также призывал «принимать во внимание интересы безопасности России серьезно, по крайней мере, более серьезно, чем до сих пор они были приняты». Таким образом, идея «общей архитектуры безопасности» имеет давние корни для современных политических элит Германии.

    «Прежде всего текущие визиты главы МИД Германии в Киев и Москву означают намерение Германии возобновить работу «нормандской четверки». Главная цель госпожи Бербок – уговорить Россию и Украину снова сесть за стол переговоров. Но здесь есть ряд трудностей», – считает германский политолог Александр Рар.

    «Россия хотела бы видеть в лице Германии настоящего арбитра, который не только критикует Москву, но и способен надавить на Киев, нарушающий минские договоренности. Однако вряд ли Бербок на это пойдет, потому что в своей программе новое правительство зафиксировало поддержку Украины. Так что не стоит ожидать, что предстоящие переговоры приведут к какому-то сдвигу в этом отношении», – сетует эксперт.

    «Кроме того, немецкая пресса в последние дни буквально бьется в истерике из-за того, что Россия якобы создает напряженность на границе с Украиной. Поэтому там звучат призывы всячески ее наказать, закрыв «Северный поток – 2» и так далее. Этот фон оказывает сильное давление на немецких политиков»,

    – уточнил политолог. Он также напомнил, что тема «Северного потока – 2» по-прежнему раскалывает немецкое правительство. Эту информацию подтверждают и зарубежные СМИ. В частности, как пишет Financial Times, «российская труба подпитывает раскол в немецкой коалиции на фоне напряженности на Украине», причем эти разногласия ослабляют позиции Германии в Евросоюзе.

    «Если Бербок проявит жесткость, нарочито отстаивая позицию Украины, то Лавров с ней просто не станет разговаривать: они выпьют чай и разойдутся. Кроме того, нужно учитывать, что сегодня годовщина возвращения Навального в Россию. Возможно, Бербок будет поднимать эту тему на переговорах в Москве, что также сужает окно для нормализации отношений», – предположил Рар.

    «Поэтому каких-то прагматичных шагов и взаимопонимания я ожидаю скорее от встречи Шольца и Путина, чем от визита Бербок в Россию. Скорее всего, она будет за счет этой встречи поднимать свой имидж, поскольку ее рейтинг не так высок в Германии. Ей нужно показать, что она может раздавать щелчки и критиковать Москву. Немецкая пресса будет в восторге от ее антироссийских высказываний», – добавил собеседник.

    При этом, по мнению Рара, для России было бы идеально, если бы Германия действительно заняла роль арбитра или посредника в отношениях между Россией и США, сыграв свою особую роль в этом вопросе. «Тогда Берлин смог бы нормализовать отношения с Москвой и отошел бы от проамериканских позиций. Но пока подвижек для этого нет. Германия все еще поддерживает трансатлантический курс во внешней политике», – отмечает он.

    «Новое немецкое правительство действительно пытается сохранить за Германией лидирующую роль в рамках «нормандского формата». Так сложилось, что Меркель стояла у его истоков, и он остается важным направлением немецкой внешней политики. Поэтому Германии важны отношения с Украиной и Россией, а также вопросы европейской безопасности», – соглашается с Раром гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    То, с каким «багажом» Бербок приедет в Москву, во многом зависит от ее визита в Киев. «Будут ли какие-то подвижки по Минским соглашениям с учетом текущей ситуации и насколько Киев готов выполнить решения, принятые на последнем саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года? Пока на этот счет нет ясности, – полагает политолог. –

    Кроме того, у Бербок, как поборницы защиты прав человека, могут быть свои вопросы к языковой политике и соблюдению прав человека на Украине». 

    «Поэтому, я думаю, Бербок будет призывать российскую сторону к возобновлению работы «нормандского формата» и, возможно, предложит встречу на уровне министров или саммит. Но вопрос к России – согласится ли она с этим предложением, учитывая, что решения предыдущего саммита выполнены, мягко говоря, не полностью», – отметил Кортунов.

    И поскольку Германия играет особую роль в Европе, то России так или иначе придется ориентироваться на нее, в том числе и в рамках переговоров по гарантиям безопасности. «Сейчас в Европе, по сути, больше не с кем разговаривать: Эммануэлю Макрону предстоят тяжелые перевыборы, поэтому все его внимание сосредоточено на внутренних проблемах Франции, а Британия вышла из ЕС», – пояснил собеседник.

    «Главный вопрос в том, готова ли Германия сделать какие-то предложения, отличающиеся от американской позиции. В свое время Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал перезапустить диалог по контролю над обычными вооружениями в Европе, что вызвало определенный интерес в Москве. Но насколько Бербок готова зафиксировать позицию Германии, выходящую за рамки того, что мы слышали от США и НАТО в Женеве и Брюсселе? Не стоит забывать, что она непредсказуемый человек, причем со своими взглядами на европейскую безопасность», – резюмировал Кортунов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •