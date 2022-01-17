Германия рискует потерять особую роль в отношениях России с Западом

Глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину. Как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе?

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин хочет содержательных отношений с Россией. «Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – сказала дипломат.

Однако прежде чем посетить Москву 18 января, где у Бербок намечены переговоры с Сергеем Лавровым, глава МИД Германии прибудет в Киев. В понедельник она встретится с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее Бербок заявила, что «для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования», и потому «мы работаем в рамках Евросоюза над так называемым стратегическим компасом, который подробно обсудим с министрами обороны».

«Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории», – добавила она.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине подчеркнул важность дальнейшего использования всех переговорных каналов с Москвой, передает Deutsche Welle. Шольц также призвал «открывать перспективы для построения Европой с Россией общей архитектурой безопасности». «Мы хотим совместную безопасность, это обязательно включает в себя и территориальную целостность государств», – сказал он.

Примечательно, что в июне прошлого года тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном также подчеркивала, что для построения архитектуры безопасности в Европе необходимо вести диалог с Москвой.

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«Россия – большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Евросоюза, мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но, с другой стороны, у нас есть большой интерес со стороны ЕС. Если мы хотим безопасности и стабильности в Евросоюзе, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было сложно», – указывала немецкий лидер.

Более того, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер также призывал «принимать во внимание интересы безопасности России серьезно, по крайней мере, более серьезно, чем до сих пор они были приняты». Таким образом, идея «общей архитектуры безопасности» имеет давние корни для современных политических элит Германии.

«Прежде всего текущие визиты главы МИД Германии в Киев и Москву означают намерение Германии возобновить работу «нормандской четверки». Главная цель госпожи Бербок – уговорить Россию и Украину снова сесть за стол переговоров. Но здесь есть ряд трудностей», – считает германский политолог Александр Рар.

«Россия хотела бы видеть в лице Германии настоящего арбитра, который не только критикует Москву, но и способен надавить на Киев, нарушающий минские договоренности. Однако вряд ли Бербок на это пойдет, потому что в своей программе новое правительство зафиксировало поддержку Украины. Так что не стоит ожидать, что предстоящие переговоры приведут к какому-то сдвигу в этом отношении», – сетует эксперт.

«Кроме того, немецкая пресса в последние дни буквально бьется в истерике из-за того, что Россия якобы создает напряженность на границе с Украиной. Поэтому там звучат призывы всячески ее наказать, закрыв «Северный поток – 2» и так далее. Этот фон оказывает сильное давление на немецких политиков»,

– уточнил политолог. Он также напомнил, что тема «Северного потока – 2» по-прежнему раскалывает немецкое правительство. Эту информацию подтверждают и зарубежные СМИ. В частности, как пишет Financial Times, «российская труба подпитывает раскол в немецкой коалиции на фоне напряженности на Украине», причем эти разногласия ослабляют позиции Германии в Евросоюзе.

«Если Бербок проявит жесткость, нарочито отстаивая позицию Украины, то Лавров с ней просто не станет разговаривать: они выпьют чай и разойдутся. Кроме того, нужно учитывать, что сегодня годовщина возвращения Навального в Россию. Возможно, Бербок будет поднимать эту тему на переговорах в Москве, что также сужает окно для нормализации отношений», – предположил Рар.

«Поэтому каких-то прагматичных шагов и взаимопонимания я ожидаю скорее от встречи Шольца и Путина, чем от визита Бербок в Россию. Скорее всего, она будет за счет этой встречи поднимать свой имидж, поскольку ее рейтинг не так высок в Германии. Ей нужно показать, что она может раздавать щелчки и критиковать Москву. Немецкая пресса будет в восторге от ее антироссийских высказываний», – добавил собеседник.

При этом, по мнению Рара, для России было бы идеально, если бы Германия действительно заняла роль арбитра или посредника в отношениях между Россией и США, сыграв свою особую роль в этом вопросе. «Тогда Берлин смог бы нормализовать отношения с Москвой и отошел бы от проамериканских позиций. Но пока подвижек для этого нет. Германия все еще поддерживает трансатлантический курс во внешней политике», – отмечает он.

«Новое немецкое правительство действительно пытается сохранить за Германией лидирующую роль в рамках «нормандского формата». Так сложилось, что Меркель стояла у его истоков, и он остается важным направлением немецкой внешней политики. Поэтому Германии важны отношения с Украиной и Россией, а также вопросы европейской безопасности», – соглашается с Раром гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

То, с каким «багажом» Бербок приедет в Москву, во многом зависит от ее визита в Киев. «Будут ли какие-то подвижки по Минским соглашениям с учетом текущей ситуации и насколько Киев готов выполнить решения, принятые на последнем саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года? Пока на этот счет нет ясности, – полагает политолог. –

Кроме того, у Бербок, как поборницы защиты прав человека, могут быть свои вопросы к языковой политике и соблюдению прав человека на Украине».

«Поэтому, я думаю, Бербок будет призывать российскую сторону к возобновлению работы «нормандского формата» и, возможно, предложит встречу на уровне министров или саммит. Но вопрос к России – согласится ли она с этим предложением, учитывая, что решения предыдущего саммита выполнены, мягко говоря, не полностью», – отметил Кортунов.

И поскольку Германия играет особую роль в Европе, то России так или иначе придется ориентироваться на нее, в том числе и в рамках переговоров по гарантиям безопасности. «Сейчас в Европе, по сути, больше не с кем разговаривать: Эммануэлю Макрону предстоят тяжелые перевыборы, поэтому все его внимание сосредоточено на внутренних проблемах Франции, а Британия вышла из ЕС», – пояснил собеседник.

«Главный вопрос в том, готова ли Германия сделать какие-то предложения, отличающиеся от американской позиции. В свое время Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал перезапустить диалог по контролю над обычными вооружениями в Европе, что вызвало определенный интерес в Москве. Но насколько Бербок готова зафиксировать позицию Германии, выходящую за рамки того, что мы слышали от США и НАТО в Женеве и Брюсселе? Не стоит забывать, что она непредсказуемый человек, причем со своими взглядами на европейскую безопасность», – резюмировал Кортунов.

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