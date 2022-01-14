Канцлер Германии призвал к созданию перспектив общей с Россией архитектуры безопасности

Угроза войны в Европе не уменьшилась из-за переговоров с Россией на различных уровнях. Нужно ясно показать России, что ей придется заплатить высокую цену в случае вторжения в Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине.

Канцлер подчеркнул важность дальнейшего использования всех переговорных каналов с Москвой. По его мнению, России нужно ясно дать понять, что «придется заплатить высокую цену, если дойдет до военных действий», передает Deutsche Welle.

Шольц добавил, что параллельно важно использовать все переговорные каналы, чтобы «открывать перспективы для построения Европы с общей архитектурой безопасности», поскольку речь, по его словам, идет именно об этом. «Мы хотим совместную безопасность, это обязательно включает в себя и территориальную целостность государств», – сказал он.

При этом канцлер отметил, что угроза войны из-за конфликта вокруг Украины не уменьшилась, несмотря на начало переговоров на различных уровнях. Он сообщил, что очень тесно сотрудничает по вопросам европейской безопасности с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Сообщается, что Бербок посетит Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Для Лаврова, который уже 18 лет возглавляет МИД России, это станет первой встречей с представительницей германской партии «зеленых».

Уточняется, что темой переговоров станут германо-российские отношения, которые в последнее время резко ухудшились из-за заказного убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в Берлине, вынося приговор по этому делу гражданину России, обвинил Москву в «государственном терроризме».

Бербок заявила, что Европа должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта вокруг Украины. «Это особенно важно, поскольку здесь затронуты исконные интересы ЕС», – подчеркнула она.

Она отметила, что Евросоюзу нужен «стратегический компас» в отношениях с такими автократическими государствами, как Россия. «Если Европа проводит общий курс и действует единым фронтом, она является тяжеловесом - если же она действует разобщенно, то выступает в более низкой весовой категории», – сказала министр.

Напомним, украинский посол в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».