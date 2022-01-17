Глава МИД Германии рассказала о желательных отношениях с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в Москву рассказала, что во время российско-немецких переговоров ей важно обозначить позицию, которую занимает Германия.

«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – цитирует ТАСС Бербок.

После визита в российскую столицу Бербок отправится в Киев. Как уточнила министр, с украинским руководством она намерена обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защиты в киберпространстве.

«В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины», – подчеркнула министр.

По ее словам, сегодняшняя 30-я годовщина дипломатических отношений Украины и Германии является хорошей возможностью для их обновления.

«Для меня это, прежде всего, означает внести свой вклад в укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства», – подчеркнула Бербок.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что украинцы разочарованы тем, что Германия не намерена передавать стране оружие для обороны.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.