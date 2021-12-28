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Украина раскритиковала Германию за блокировку закупок оружия через НАТО
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретения Киевом оружия через НАТО и заверил, что Киев работает над снятием ограничений.
Кулеба заявил в интервью агентству «РБК Украина», что «подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений (с Германией)», Киев работает над снятием ограничений «тихо, без шума», передает ТАСС.
«Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», – подчеркнул он.
Глава МИД Украины отметил, что у Киева была успешная закупка вооружения через механизм НАТО: «Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставок Украине вооружений. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе».
По словам министра, это для него «принципиальный политический вопрос», так как «никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет».
«И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим», – сказал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.
Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города сначала с 2220 годом, но затем «исправил» оговорку и поздравил их с 2222-м.
Как пишет «Страна.ua», Кличко «перенес человечество в далекое будущее». «С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… – начал он, но, видимо, понял, что ошибся, и продолжил: – Две тысячи двести двадцать второй год».
Напомним, Виталий Кличко известен своими оговорками, причем это не первая его «зимняя» оговорка. Так, в 2014 году он просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом.
Экс-глава МИД Украины счел невозможной «большую войну» с Россией
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Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».
«Во-первых, разговор [президентов США и России Джо] Байдена и [Владимира] Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на сто процентов невозможен, но масштабные военные провокации – да, возможны», – цитирует ТАСС Климкина.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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СМИ: Верка Сердючка могла стать президентом Украины
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Артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы, рассказала журналистка Алеся Бацман в эфире телеканала «Украина 24».
«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», – приводит РИА «Новости» слова Бацман.
Как утверждает журналистка, артиста уговаривали заняться политикой «очень многие люди от разных партий», обещая помочь Данилко с финансовой составляющей вопроса.
«Он сказал: «Я хочу сохранить себя». Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», – добавила Бацман.
Кроме того, она также считает, что на высший пост мог претендовать также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, «все пророчили судьбу президента». Но и он не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.
На сказанное отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падеж частиц?» – написала Захарова в Telegram.
Ранее бывший соратник Зеленского указал на изменения в его внешности и поведении.
Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».
Надежда Савченко объяснила свой новый женственный образ
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала свою фотосессию, где она предстала в двух ярких платьях и с макияжем, отметив, что это можно считать ее разовым «новогодним подарком» самой себе.
«Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть – это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так – все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Так что не до фотосессии сейчас. Придет время, будем все стрелять», – ответила Савченко на вопрос, означает ли эта фотосессия, что она решила сменить имидж и теперь будет появляться в публичном пространстве в новом женственном образе, передает «Страна.ua».
Также она прокомментировала резонанс, который вызвала ее фотосессия в соцсетях, и обилие мемов.
«Я была за городом и не смотрела, какой там резонанс. Но я уже вижу, что у люди у нас, к сожалению, редко реагируют на что-то серьезное и то, что правда стоит внимания. Зато на что-то легкое им всегда посмотреть интересно», – добавила Савченко.
Накануне Савченко поделилась в Facebook кадрами, на которых она сфотографирована в двух ярких платьях, одно из которых с глубоким вырезом. Для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.
Украина, Прибалтика и Грузия лидируют по убыли населения среди республик экс-СССР
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Со времени распада СССР Украина потеряла 20% населения и оказалась на четвертом месте по уровню оттока населения среди бывших республик Союза, больше всего сократилось население в Латвии, Литве и Грузии.
За 30 лет Украина недосчиталась ровно каждого пятого своего жителя (было 52 млн человек, а стало 41,6 млн), антилидером списка оказалась Латвия, потерявшая 28,3% населения, после нее – Литва (-24,5%) и Грузия (-23,2%), передает «Страна.ua».
Наибольший прирост населения зафиксировали в Таджикистане (+76,6%), Узбекистане (+63,4%), Туркменистане (+59,2%) и Киргизии (+47,7).
В то же время население России уменьшилось на 2,9%, Белоруссии – на 7,8%.
Всего население СССР перед распадом составляло 288,14 млн жителей. Сейчас же общее население всех стран (без учета ДНР и ЛНР) – 295,67 млн. Таким образом, за 30 лет общий рост населения на территории бывшего Союза составил 7,53 млн человек, или же 2,6%.
Ранее стало известно, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца или за полноценным гражданством. Всего в период 2011–2020 годов, по данным сервиса мониторинга «Опендатабот», произошел рекордный отток населения с Украины – 2,6 млн человек. Согласно прогнозу сервиса, если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
Россия потребовала участия военных представителей НАТО в переговорах по безопасности
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В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».
Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.
«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.
Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.
Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».
«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.
Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».
«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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РПЦ оценила смелость выступившего против Константинополя кипрского митрополита
Русская православная церковь ценит смелость кипрского митрополита Никифора, указавшего на ответственность константинопольского патриарха Варфоломея за разделение в православии, заявил представитель секретариата отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям диакон Федор Шульга.
Митрополит Никифор опубликовал в 2020 году книгу «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». В 2021 году эта работа была отмечена дипломом конкурса «Просвещение через книгу», передает ТАСС.
В РПЦ рассказали, что митрополит Никифор пришел к «очень мучительному для грека и, особенно, для киприота» выводу о личной ответственности патриарха Варфоломея и Константинополя за «церковное разделение». По мнению диакона, митрополит в книге «возвышается над любыми националистическими идеалами, над идеалами некоего политического усиления развития той или иной поместной Церкви». Он «восходит к пониманию объективной истины, истины Христовой, дает такую ее трактовку, о которой говорит ему его собственное сердце».
Представитель секретариата, который является автором перевода на русский, сообщил, что ОВЦС оказал большую поддержку этой книге, в том числе предоставив митрополиту Никифору ряд документов для «более объективного и всеобъемлющего понимания» темы.
Подчеркивается, что митрополит «восходит от частных проблем к более общим и приходит к тому, что решение всех проблем церковной жизни так или иначе возможно, если мы восстановим понимание действительной, подлинной соборности в Церкви». По его мнению, «отчасти это понимание в грекоязычных Церквах было утрачено». В «восстановлении механизма соборности он видит исцеление и украинского раскола, и каких бы то ни было разделений в Христовой Церкви».
В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Украинский футбольный клуб «Верес» оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом за разговор не на государственном языке во время интервью игроков.
Спортсмены говорили с журналистом на русском языке. Интервью состоялось после матча 17-го тура чемпионата Украины, в ходе которого «Верес» встретился с «Динамо» (0:3), сообщается на официальном сайте ФК.
В пресс-службе клуба указали, что причиной штрафа стало нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке. Теперь представители «Вереса» будут выступать перед СМИ только на украинском языке.
«Отныне и дальше представители народного клуба «Верес» будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне – клуб готов организовать курсы по изучению украинского», – указано в сообщении.
Напомним, с 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы.
Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева
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Система территориальной обороны Киева должна быть развернута в ближайшее время, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Кличко провел совещание по безопасности с участием руководителей департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представителей командования Вооруженных сил Украины.
«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», – цитирует Кличко официальный портал Киева, передает ТАСС.
По его словам, «в целом система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время». «В январе в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же сейчас идет набор резервистов в бригады территориальной обороны», – уточнил мэр.
Кличко подчеркнул, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры требуют особого внимания. Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации их возьмут под охрану Нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны.
В пятницу агентство Bloomberg выступило с заявлением о том, что Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Порошенко заявил о десятикратной переплате за газ Украиной
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
«В начале этой зимы у НАК «Нафтогаз» было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «большого воровства», не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена», – цитирует его ТАСС.
Экс-президент добавил, что прежде Украина никогда не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.
Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Украинские депутаты подрались из-за конфликта на дороге
В украинском Бердянске два депутата подрались в результате дорожного конфликта, сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.
«Мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным местных СМИ, один из участников драки обратился в больницу с травмами лица. Потерпевший заявил, что его избили несколько человек в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, а затем скрылись.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).
Ранее депутаты от фракций президентской партии «Слуга народа» и партии «Батькивщина» Николай Сольский и Вадим Ивченко устроили драку на пленарном заседании Верховной рады.
Россия заключила первые экспортные контракты на новый АК-19 под патрон НАТО
Россия подписала первые экспортные контракты на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.
«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», – заявила она РИА «Новости».
По ее словам, завод в Венесуэле по выпуску автоматов «Калашникова» и патронов к ним планируется запустить в 2022 году.
Отмечается, что на предприятии также будут производиться патроны для знаменитого оружия. Решетникова подчеркнула, что, несмотря на санкции Вашингтона и санитарно-эпидемиологическую обстановку, строительство завода, осуществляющееся совместно с венесуэльскими партнерами, находится на финальной стадии.
В ведомстве добавили, что специалисты из России уже начали подготовку технологического оборудования и монтаж сборочных линий. Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.
Ранее Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).
Посол Украины в США заявила о желании Киева получить избыточную военную помощь
Украина активно работает над получением от США избыточного американского военного оборудования и вооружения, заявила посол страны в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью LB.ua.
«Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу», – передает ее слова РИА «Новости».
Маркарова заявила, что есть несколько направлений, по которым Киев работает с США в рамках предоставления военной помощи. В числе направлений – стандартная помощь, предоставляемая американским конгрессом и предусмотренная в госбюджете, а также дополнительная помощь по указу президента.
Напомним, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.