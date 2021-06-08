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Посла Украины возмутила позиция Германии по военной помощи Киеву
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, сообщают СМИ.
Издание Welt am Sonntag сообщило, что Мельника «раздражают» идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву, в том числе и относительно вопроса о том, что чисто оборонительной военной помощи не бывает, передает РИА «Новости».
«Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории», – заявил посол.
Он также пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается.
«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», – отметил дипломат.
При этом Мельник признал, что Германия оказала Киеву обширную помощь в других областях, в частности, «в построении гражданского общества».
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Напомним, Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Например, у посла нашлись претензии ко встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена: он рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита, но ему «кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами».
Также он заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму
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Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке.
«Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
«Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий.
Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится».
В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода.
Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов.
Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины.
Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму.
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Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова
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«Теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России.
«Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна. Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы», – добавил политолог.
По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он.
Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт.
«Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – заключил политолог.
В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину.
Гудков сказал, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими», передает ТАСС.
«Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».
Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком».
На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.
Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова.
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В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины
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На саммите НАТО 14 июня будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине, но по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии».
«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», – ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС.
Он также рассказал, что вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. «Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», – рассказал заместитель генсека НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно.
Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
ФСБ вычислила агента спецслужб Украины в России
В России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Работу мужчины координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и замглавы отдела подполковник Игорь Черняк.
Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России. «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», – указали в ФСБ.
Семеняка на допросе подтвердил, что поддерживал отношения с представителями украинских спецслужб. У него изъяли электронные девайсы с сообщениями от сотрудников СБУ, «предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации».
«Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – указали в ФСБ. Удаления данных допущено не было.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России.
Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».
«Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства.
Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.
Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским
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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ.
Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники.
По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Пойманный ФСБ украинец занимался в России распределением IP-адресов
Высланный из России украинец Алексей Семеняка, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, работал исполнительным директором компании, противодействующей DDoS-атакам Qrator Labs, пишут СМИ.
Семеняка работает директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC), пишет РБК со ссылкой на источники.
RIPE NCC занимается распределением IP-адресов между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке. Семеняка в компании занимается взаимодействием с заинтересованными лицами по технологическим вопросам.
В RIPE NCC он начал работать в 2016 году. До работы в Qrator Labs и RIPE NCC он трудился в «Мегафоне» и «Яндексе».
Ранее в ФСБ сообщили, что в России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны. Работу Семеняки, по данным ведомства, координировали сотрудники украинской контрразведки.
Украинский политолог объяснил озвучивание Зеленским претензий к Байдену
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«Слова Зеленского являются маркером того, что инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что действия главы американского государства Джо Байдена ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США.
«Сейчас отношения между командой Зеленского и лидерами Германии, Франции и США действительно не очень хорошие. Публичность высказываний украинского президента говорит о том, что в этом направлении инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – убежден директор Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, Зеленский понимает, что дальнейшее развитие событий, включая отказ Байдена от введения санкций против «Северного потока – 2» ради сохранения хороших отношений между Берлином и Вашингтоном, будет бить по его репутации, имиджу, а также по интересам страны, которую он представляет.
«С одной стороны, Зеленский пытается оказать публичное давление на лидеров Запада, а с другой – снять с себя ответственность за будущее ухудшение ситуации вокруг Украины», – поясняет собеседник.
Бортник добавил, что «публичные обвинения лидеров западных стран усиливают кризис в этих странах, ведь эти обвинения подхватывает оппозиция, например, «Зеленые» в Германии или антироссийские группы внутри американского истеблишмента».
«Но это все не означает отказ Запада от поддержки Украины, – подчеркивает эксперт. – Двухпартийный консенсус внутри США и консенсус внутри европейских элит будет требовать сохранения поддержки Киева в его противостоянии с Кремлем».
«Поэтому Зеленский будет лишен эффективной для себя международной коммуникации с лидерами США, Франции, Германии, но в то же время Запад продолжит поддерживать Украину», – заключил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США.
Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США, вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми».
Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах.
Кроме того, Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита.
Ранее Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
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Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала интервью вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной болгарским СМИ, указав на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы.
Дипломат отметила, что в связи с высказываниями Стефанишиной «возникает несколько вопросов, касающихся элементарной логики». «Во-первых, каково все-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу? Во-вторых, каким образом Украина «вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске», если Россия разместила вооруженные силы, как она отметила, «вдоль своей границы»? В-третьих, в интервью Стефанишина заявила, что НАТО моментально отреагировала на «агрессию», что «вынудило Россию вывести свои войска». Вообще непонятно, откуда Россия выводила свои войска, если они были на российской территории, там же и остались», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Также у официального представителя российского внешнеполитического ведомства вызвало недоумение, «где же пресловутые «российские танки» на украинской территории, о которых Киев прожужжал все уши мировому сообществу», если Стефанишина отмечает, что российская техника «так и осталась в непосредственной близости от границы» на российской территории.
«Стефанишина заявила, что НАТО пришла Украине на помощь. При этом в апреле Зеленский в интервью итальянским СМИ сказал, что «вооруженные силы Украины сдерживают российскую агрессию в Европе». Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята», – резюмировала Захарова.
Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Соловьев в связи с бегством Гудкова на Украину напомнил о судьбе экс-депутата Вороненкова
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«Сейчас Гудков пробежится по украинским телеканалам, а что потом? Не постигнет ли его трагическая судьба экс-депутата Вороненкова? Мы ведь не можем охранять его на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России.
«У Гудкова не хватило смелости остаться. Его выбор уехать из России говорит о том, что он не хотел идти в Госдуму. Ведь он при первой же возможности обнулил бы все обещания своим немногочисленным избирателям», – отметил телеведущий Владимир Соловьев.
«Мне жалко Диму, – с иронией добавил собеседник. – Он совсем заблудился и не может смириться с тем, что не нашел свой путь. Он так и не повзрослел. Не ясно, кто и что он, какие у него политические взгляды».
«Сейчас Гудков пробежится по украинским телеканалам, – полагает Соловьев. – А что потом? Вопрос в том, не постигнет ли его «трагическая» судьба журналиста Аркадия Бабченко или по-настоящему трагическая судьба экс-депутата Дениса Вороненкова. Мы ж не можем его охранять на Украине. Да и зачем?»
«На Украине уже есть такой же бывший депутат Госдумы Илья Пономарев», напомнил Соловьев. «Он мечтал быть полезным Кремлю. А власть в ответ таким, как он, говорит: «Ничего от вас не надо, живите по закону. Хотите заниматься политической деятельностью, занимайтесь». Но вот Гудков решил иначе. Хотя он мог бы взять себе хороших адвокатов и остаться», – полагает телеведущий.
«Все фразы Гудкова о том, что ему намекнули из администрации президента на отъезд, звучат неубедительно. Если ты настоящий оппозиционер, то что у тебя за связи с администрацией президента? – задается вопросом Соловьев. – Но у Гудкова есть где прикорнуть – Болгария, Великобритания. Поэтому я бы за него не волновался».
Напомним, в воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину.
По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».
На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.
Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова.
Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны».
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США опровергли версию Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
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Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО, сообщили порталу Axios в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул <…> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», передает ТАСС.
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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Пушков оценил жалобы Зеленского на Байдена после отказа от санкций против «Северного потока – 2»
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Украинское руководство совершило серьезную ошибку, посчитав себя «центром мира» из-за конфликта с Россией, так прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского об отмене санкций США против «Северного потока – 2» сенатор Алексей Пушков.
«Могли бы хотя бы предупредить...». Это обиженный Зеленский о решении США по «Северному потоку – 2». Но – не предупредили. И это логично. В Киеве серьезно ошиблись, посчитав себя центром мира из-за конфликта с Россией. В долгосрочном плане, особенно в контексте схватки в «большом треугольнике» в виде США, России и Китая, имеющей действительно решающее значание для судеб мира, Украина – не более чем тактический инструмент Запада в этой схватке», – заявил Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Вашингтон может использовать Киев по необходимости, также он может проигнорировать Украину, особенно если «на кону куда более важные вещи».
«В сентябре 2015 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (пятый президент Украины Петр) Порошенко отчаянно пытался попасться на глаза (сорок четвертому президенту США Бараку) Обаме, а тот его всячески избегал. И так было не раз. Киев со своими неумеренными запросами и криком «Пустите нас немедля в Европу! И в ЕС! И в НАТО» немало надоел и европейцам. И после периода, когда Запад носился с Украиной, как с писаной торбой, чем немало развратил Киев, сообщив ему во многом ложное ощущение собственной значимости, наступил период усталости от Украины», – вспомнил сенатор.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Между тем в понедельник СМИ сообщили, что американская администрация решила отказаться от встречи Байдена с Зеленским перед саммитом российского и американского лидеров в Женеве.
Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена
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В понедельник состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – цитирует его агентство «РБК-Украина».
По словам Подоляка, прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.