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29 ноября, понедельник | Последнее обновление — 09:03 | vz.ru
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Посол Украины потребовал репараций от Германии
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы.
По его словам, Киев имеет полное право ожидать от правительства Германии компенсации за свои огромные потери. Дипломат также отметил, что Берлин должен поддержать Киев на пути к членству в Европейском союзе (ЕС), передает РИА «Новости».
При этом посол пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. По вопросу передачи архивов Баха Берлин также не отвечает на предложения о возможности основания ежегодного двустороннего музыкального фестиваля или о многомиллионной программе финансирования классической музыки на Украине, подчеркнул Мельник.
Помимо этого, украинский посол рассказал, что за время оккупации в годы Второй мировой войны Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина расстроена отказом входящих в правящие партий Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
Напомним, сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока.
«Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.
Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики.
Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Также он назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.
Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.
Названы основные причины катастрофического вымирания населения Украины
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«В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, экономист Иван Лизан. Ранее ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения.
«В ООН немного перепутали причины вымирания украинского населения со следствием. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции – это не причины, а следствия. Главная же причина заключается в неэффективной экономической модели», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.
«Во времена СССР Украина достигла своего экономического и военно-политического могущества благодаря собственному производству товаров – от калош до самых больших в мире самолетов. В 1991 году украинские элиты сознательно решили стать частью капиталистического мира, но там украинская промышленность оказалась никому не нужной», – пояснил он.
«Инвестиции, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) превышали не только возможности украинской экономики, но и советской, – объяснил эксперт. – Далее во времена экс-президента Леонида Кучмы украинские элиты, руководствуясь логикой «лучше быть первым парнем в деревне, чем вторым – в городе», приняли решение строить из Украины олигархическую республику».
«Именно тогда в стране сформировались первые олигархические кланы – днепропетровский и донецкий. Их противостояние до сих пор определяет украинскую политику. С этого момента на Украине сильно падает рождаемость и увеличивается смертность», – полагает Лизан.
«А далее украинская олигархия совершила принципиальный выбор – она выбрала миллиарды офшоров вместо миллионов людей, живущих в стране. Этот выбор и предопределил все происходящее, – пояснил политолог. – Более того, после двух «цветных революций» украинская экономика также сильно деградировала. А политические элиты под давлением Запада свернули индустриальное производство и вместо этого сделали ставку на сельское хозяйство».
«Но проблема в том, что в индустриальных державах голода не бывает, потому что там всегда есть возможность произвести дорогую машину и продать ее, а в аграрной стране единственный источник заработка – вывоз зерна за рубеж, поэтому голод – явление нередкое», – указал он.
«При такой модели экономики к 2050 году на Украине останется не 35 млн человек, а всего 30 миллионов или меньше. В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются просто лишними, поэтому они и разбегаются», – отметил Лизан.
«Так что прогноз ООН выглядит даже более оптимистично, чем это может быть на самом деле. Тем более мы пока не знаем масштаба катастрофы, потому что последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем кто-то из политиков ее проведет. Если по ее итогам окажется, что в стране проживает на самом деле 35 млн человек вместо 41 миллиона, это будет катастрофой. Даже самым ярым националистам будет нечем крыть», – уверен эксперт.
По мнению Лизана, официальный Киев не будет предпринимать никаких шагов для изменения ситуации. «Во-первых, нынешним политикам это не нужно, потому что они выстроили для себя комфортную инфраструктуру, не зависящую от жизни простых людей. Во-вторых, они не понимают, зачем это нужно, потому что поражены социальным расизмом», – указал собеседник.
«В-третьих, для позитивных изменений нет денег. И главное – у них нет политической воли. Самый простой способ что-либо изменить – это объявить войну России, после чего сдаться через 15 минут и позволить себя оккупировать. Другого выхода для жителей Украины я не вижу», – резюмировал Лизан.
В воскресенье стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Авторы документа считают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 млн человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. По мнению экспертов, официальный Киев может остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.
В этот же день на Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины и предупредил о возможности исхода миллионов беженцев.
Напомним, на 1 июня 2020 года численность населения Украины оценивалась в 41 млн 785 тыс. 800 человек. В том же месяце международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.
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На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию
Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года.
Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше, сообщил местный портал «Зеркало недели».
Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.
Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Украине предсказали переход части территорий к России
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Если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.
Он считает, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. При этом процесс дробления Украины может начаться, если «Минск-2» отложат на неопределенное время, передает РИА «Новости».
«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – пояснил Скачко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Пушков сыронизировал по поводу «обманутой Украины»
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Украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Владимира Зеленского, именно такого лидера заслуживает страна, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.
«В очередной раз нас просто ... (нецензурный аналог слова «обманули» – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Гордон.
«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <...> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине нет ни зрелой элиты, ни ответственных политиков, способных развивать страну, «тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте. Утверждения Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте собрались обсудить на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября.
Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса
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Украина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября.
«Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент».
Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять.
Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи.
«По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации... Посмотрите, с начала режима прекращения огня... мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол...» – сказал президент.
Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России.
Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря.
Байдена предостерегли от «третьей мировой» из-за Киева
Вашингтону следует отказаться от конфронтации с Россией на украинской территории, поскольку Украина не входит в сферу интересов США, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.
«Собирается ли (президент США Джо – прим. ВЗГЛЯД) Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», – цитирует автора РИА «Новости».
По словам Глэзера, США, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая может стать причиной конфликта с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы Североатлантического альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий, поэтому Россия сделает для этого все возможное, полагает автор.
«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», – говорится в статье.
По мнению обозревателя, Россия доказала готовность нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы, пишет Глэзер.
При этом США, наоборот, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил публицист.
Ранее журналист Владимир Скачко заявил, что если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России.
В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.
Ранее Зеленский заявил
, что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Столтенберг напомнил о нераспространении на Украину базового принципа НАТО
Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются», – цитирует Столтенберга «Страна.ua».
Он напомнил, что принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Вместе с тем НАТО «всецело поддерживает Украину», заключил глава организации.
Ранее в НАТО заявили, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран Альянса.
Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина находится в начале «большой войны» с олигархами.
«Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла
закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Украинский журналист выстрелил из запрещенного оружия в сторону Донбасса
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Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев.
«За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам – огонь! Выстрел!» – кричит Бутусов и стреляет.
Оружие такого типа запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, журналист не является действующим военнослужащим ВСУ, отмечает автор Telegram-канала «Сварщики».
«Ну, и немножко, про нагнетание ситуации у границ. Не знаем, откуда американские и украинские спецслужбы черпают информацию о том, что российская армия концентрируется по периметру украинских границ, но вот украинские «журналисты», например, уже совсем не стесняются выкладывать видео обстрелов тяжелой артиллерии, которая, согласно соглашению Минск-2 должна быть отведена от линии соприкосновения сил», – пишет в свою очередь автор Telegram-канала «Медиатехнолог».
Репортер ВГТРК Александр Сладков подчеркивает, что военные действия – это серьезная вещь, с которой нельзя играть и превращать ее в «сафари».
«Украинский журналист делает это специально, для картинки? Чтоб выглядеть круто? Или он «дергает шнур», потому, что просто интересно, каково это – убивать на расстоянии?» – задается вопросом Сладков в своем Telegram.
Он подчеркнул, что орудие наводил не Бутусов, не он давал координаты. «Ты не артиллерист, чтоб отвечать за точность попадания», – добавил Сладков.
Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц привел в Telegram отрывок заявления украинского коллеги, в котором тот заявляет, что видео якобы было опубликовано давно.
«Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами», – цитирует Коц заявление Бутусова.
«Бутусов мало того, что м..., еще и трус. (…) А Голодомор что – праздник, чтобы с ним поздравлять?» – заключил Коц.
Между тем госбюро расследований (ГБР) Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.
«Обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ГБР добавили, что, по предварительным данным, событие произошло за пределами зоны ООС.
«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», – сообщили в ГБР.
Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать»
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На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно».
Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации.
«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины.
Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции.
Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости».
Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».
Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер.
Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами».
На Украине допустили сближение с Россией, если Европа и США перестанут давать деньги
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В случае отказа Запада финансировать Украину Киев может в ближайшем будущем сблизиться с Россией, заявил аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».
Он прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, глава российского государства потребует от Вашингтона заставить Киев выполнять Минские соглашения. Кочетков считает, что Москве при этом может не потребоваться искать «предложение, от которого «США не смогут отказаться», передает РИА «Новости».
«Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия», – считает Кочетков.
Аналитик отмечает, что сейчас украинские власти не готовы пойти на выполнение договоренностей «Минска», поскольку это будет означать «отказ от Украины как таковой» и потерю «относительной независимости».
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе.
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