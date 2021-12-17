Взгляд
17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
Разделы

Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Турки всерьез воюют с российским оружием

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Успеху турецких дронов, в том числе и на постсоветском пространстве, способствует и «рекламная война». И ведется она уже вполне открыто против «российских конкурентов». Подробности...

Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В числе причин вымирания населения самой богатой страны мира называют не только ужасающий рост преступности, но и экономический кризис, пандемию и климатические угрозы. Американцы не хотят иметь детей по простой причине – они боятся за них. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Россия – это цивилизация Севера

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если Россия не Восток и не Запад, что же она тогда в географическом (хотя бы) смысле? Конечно же, она – Север! Давайте посмотрим на себя в планетарных масштабах. Мы увидим колоссальную территорию, стягивающуюся к Северному полюсу и венчающую собой всю нашу планету. Это и есть наш мир. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…

Роль СССР в убийстве Кеннеди

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

Перейти в раздел…

В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...

Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
Подробности...

Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете ставить дома новогоднюю елку?
  • Да

  • Нет
Влияет ли коронавирус на ваши новогодние планы?
  • Да

  • Нет
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Центробанк повысил ставку до 8,5% годовых
    Песков: Путин вмешается в случае появления угроз в адрес Сокурова В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178 Экс-владелицу банка БКФ и следователя СК задержали по делу о взятке
    ФСБ задержала сторонника ИГ в общежитии МИРЭА В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией Создатели МС-21-300 лично убедились в надежности самолета В Махачкале убили популярную гадалку
    Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии извинился Белорусские пограничники сообщили о просьбе польским военным политического убежища Депутат бундестага назвал правильным признание Крыма российским Машина аэродромного обслуживания загорелась в Шереметьево

    подведение итогов


    В России удивились списку «успехов» США и ЕС в 2021 году

    «Народный инспектор»


    Россиянам дали возможность штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД

    борьба за корону


    Участницы «Мисс Мира» заболели коронавирусом

    Видео

    начало зимы


    Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

    по Кадырова


    Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

    «оборонительный» альянс


    Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО

    новый миропорядок


    России предложили новую глобальную миссию

    зарубежные активы


    Москву и Киев ждет новый передел собственности

    ошибка на ошибке


    Геворг Мирзаян: Международные саммиты нужны не только для селфи

    новые смыслы


    Игорь Мальцев: Что ставить современным театрам, когда ставить нечего

    Дальний Восток


    Герман Садулаев: Учителя и библиотекари - вот настоящее Минобороны нашей страны

    на ваш взгляд


    Вы будете ставить дома новогоднюю елку?

    Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

    Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом
    		   17 декабря 2021, 13:30
    Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press
    Текст: Ростислав Зубков,
    Анастасия Заводовская

    Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией?

    В пятницу немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр рассказал, почему Берлину пришлось выслать российских дипломатов из страны. Это стало ответом властей «на серьезное нарушение суверенитета» ФРГ, передает РБК. Ранее в среду два сотрудника российской дипмиссии в Германии были объявлены персонами нон грата по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

    «Это убийство по государственному заказу представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ», – сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Напомним, Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Местная полиция заподозрила в этом россиянина Вадима Соколова, который в итоге по решению берлинского суда получил пожизненное. Москва опровергала причастность к этому, указывая, что Хангошвили был боевиком.

    «Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также пообещала, что в ответ РФ примет «симметричные меры, абсолютно адекватные». 

    В Кремле, комментируя приговор Соколову, подчеркнули, что «категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой». Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние дела Хангошвили на запуск «Северного потока  2». «В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом это проект, с нашей точки зрения (мы убеждены, что так оно и есть), представляет большой интерес для всех европейских потребителей», – сказал он.

    Канцлер Германии Олаф Шольц также сказал, что это коммерческий проект, и уточнил, что сейчас рассматривается вопрос о его соответствии законам Европы в области энергетики. «Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии, – отметил политик.  Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа».

    Вскоре стало известно, что Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». По данным Bloomberg, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов.

    Давлением на российских дипломатов и газопровод Берлин не ограничился: в четверг YouTube без объяснения причин заблокировал RT auf Sendung – отдельный канал RT DE, который начал круглосуточное вещание на немецком языке. Видеохостинг борется с отделениями RT не первый месяц: в конце сентября он навсегда удалил сразу два немецких канала компании.

    Главред RT Маргарита Симоньян в ответ призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге и пригрозил штрафом. Кроме того, юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые были наложены на каналы.

    Интересно, что эти события совпали с кадровыми изменениями в правительстве Германии.

    Шольц стал новым канцлером только на прошлой неделе, но уже считает высылку дипломатических работников России правильным решением. А на следующий день после этого недружественного жеста новой власти в Германии произошла блокировка RT DE.

    В Общественной палате (ОП) России пообещали привлечь Google  и YouTube к ответственности за блокировку канала. «Первое, что мы сделали в этом направлении – закон «о приземлении». С 1 января Google должен будет открыть в России нормальное представительство и начать соблюдать наши законы. После чего к нему возникнут уже совершенно иные вопросы», – заявил член ОП Александр Малькевич.

    «Более того, представители Google должны оперативно, подробно и понятно разъяснить все те ограничительные меры, которые были введены против наших СМИ. И обосновать их, – подчеркнул эксперт. – Но самое главное – мы должны последовательно бороться за цифровые права наших граждан, быть готовы пойти до конца, чтобы все понимали, что если мы обнажили саблю из ножен, то мы ее применим».

    Блокировка RT DE и высылка дипломатов РФ не играют в пользу канцлера Шольца, считает сенатор Владимир Джабаров. «Еще будучи кандидатом в канцлеры он заявил о готовности налаживать отношения с Россией. Его коллегам по коалиционному правительству это не понравилось. После избрания для него создали крайне негативные условия», – сказал он.

    «То, что немцы пригрели у себя террориста Хангошвили и никому не выдавали, а теперь решили обвинить нас в его убийстве, тормозит восстановление двусторонних отношений. Но я думаю, что рано или поздно там наступит прозрение. Без улучшения отношений между Германией и Россией вообще сложно понять, каким будет европейское будущее», – добавил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.

    По его мнению, налаживание связей Москвы и Берлина очень важно в контексте запуска «Северного потока – 2». «Германия становится хабом, но ведет себя безрассудно, в ущерб собственным национальным интересам и интересам всей Европы», – обратил внимание собеседник.

    В Германии также считают, что конфликт между странами должен остановиться в ближайшее время. «Два дипломата высланы из Германии, в ответ два дипломата покинут Россию. Вероятно, эскалация на этом «заморозится», – прогнозирует немецкий политолог Александр Рар.

    Он допустил скорую «разрядку» напряженности, однако силовые структуры Британии и США, а также немецкая партия «Зеленых», напротив, заинтересованы в эскалации конфликта.

    «Они свято верят, что если не военным, то экономическим путем можно настолько ослабить Россию, что она развалится. В этом смысле на Шольца идет давление, чтобы он ужесточил общеевропейский курс в отношении России», – пояснил эксперт. «А ему нужно трезво посмотреть на ситуацию. Правда, в этом и проблема: как только кто-то пытается нажать на «тормоза» и «заморозить» ссору, находятся силы, которые порождают еще более крупные конфликты», – добавил он.

    «Когда к власти после Гельмута Коля пришло достаточно молодое правительство Герхарда Шредера и Йошки Фишера, американцы надавили на Германию и заставили ее воевать против Сербии в югославском конфликте. Сейчас мы видим похожую ситуацию, только в случае с Шольцем и Россией. Это приводит его в очень трудное положение. На кого ему положиться, чтобы конструктивно работать с Россией?» – риторически резюмировал Рар.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •