Россия пообещала Германии ответные меры на высылку дипломатов

Москва примет в ближайшее время симметричные меры по отношению к Берлину за высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это будут симметричные меры, абсолютно адекватные... В ближайшее время о них будет официально объявлено», – сказала Захарова в эфире RT DE.

Она подчеркнула, что объявленные persona non grata дипломаты не имели никакого отношения к «делу Хангошвили», о чем властям ФРГ хорошо известно.

«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», – сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что вердикт суда Берлина в отношении россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве Хангошвили предельно необъективен и носит характер политического заказа.

«Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что власти Германии приняли решение о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу Хангошвили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без адекватного ответа высылку дипломатов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц счел правильной высылку российских дипломатов из Берлина.

Берлинский суд признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.

Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал гражданин России Вадим Соколов. Жертва была убита из пистолета Glock 26 с глушителем.

Сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу России мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.