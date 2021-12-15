Россиянина приговорили пожизненно за убийство гражданина Грузии в Берлине

Оставшаяся без рук из-за ревности мужа россиянка получит 370 тыс. евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России, постановив выплатить им 450 тыс. евро, решение опубликовано на сайте Страсбургского суда во вторник.

В жалобе говорится о делах четырех женщин: Натальи Туниковой, ударившей мужа ножом, когда он пытался выбросить ее из окна квартиры, Елены Гершман, Ирины Петраковой, которые несколько раз подавали жалобы на избиения и насилие со стороны своих мужей, и Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти, передает «Рамблер».

По этим случаям суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации.

Грачева получит самую большую выплату – 330 660 евро в качестве компенсации стоимости лечения, а также еще 40 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получили по 20 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба. Также суд постановил выплатить женщинам по 5 тыс. евро на возмещение судебных издержек.

ЕСПЧ считает, что российские власти не приняли адекватных мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий «ввиду сохраняющейся структурной проблемы». Кроме того, в решении суда говорится об «отсутствии определения домашнего насилия в [российской] правовой системе», а также «адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов».

Суд посчитал, что власти не могут эффективно рассматривать дела такого рода и бороться с проблемой домашнего насилия на системном уровне ввиду «несовершенства законодательной базы», в связи с чем они рекомендовали правительству России «ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия».

«До выполнения государством-ответчиком вышеуказанных мер в соответствии со статьей 46 ЕКПЧ суд будет продолжать рассматривать подобные дела в упрощенной и ускоренной форме в соответствии со своей устоявшейся прецедентной практикой», – говорится в заключительной части вердикта.

Напомним, в декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из-за ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Летом 2020 года Грачева объявила о свадьбе, в 2021 году она родила третьего ребенка.