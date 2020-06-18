Российский посол вызван в МИД Германии из-за дела об убийстве грузина в Берлине

Посол России в Берлине вызван в министерство иностранных дел Германии для изложения ему германской позиции по делу об убийстве грузина в Тиргартене, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию. Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае», – сказал Маас, передает ТАСС.

Министр назвал убийство в Тиргартене «чрезвычайно отягчающим происшествием», которое должно быть «всеобъемлющим образом расследовано и решено органами юстиции и судами путем вердикта».

«Это (расследование) сейчас происходит, мы это приветствуем. Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали еще в начале расследования убийства в Тиргартене и из-за недостаточного сотрудничества российских органов в этой связи выслали сотрудников российского посольства», – сказал Маас.

Тем временем генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение в отношении подозреваемого в громком убийстве гражданина Грузии в Берлине. Так, некий Вадим К., он же Вадим С., которого прокуратура называет гражданином России, обвиняется в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Следствие исходит из того, что «в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии».

По мнению германской стороны, причиной послужило якобы «враждебное отношение» будущей жертвы – Торнике К. – к центральным властям России, руководству Чечни и Ингушетии, а также «пророссийски настроенному правительству Грузии». Прокуратура также напомнила, что убитый ранее участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне с 2000 по 2004 годы и считался в России террористом. В Германии он находился как проситель убежища.

Прокуратура также изложила свою версию произошедшего и перемещений Вадима К., которые предшествовали убийству. После своего задержания он с 24 августа прошлого года находится в СИЗО.

Напомним, убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа прошлого года. По словам свидетелей, неизвестный в парике подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который пытался избавиться от улик, выкинув их в реку Шпрее.

По данным германских властей, задержан был 49-летний россиянин Вадим К. Сотрудники правоохранительных органов не смогли установить личные мотивы подозреваемого или его связей с криминальным миром. Между тем американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине.

После этого Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.