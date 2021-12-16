Канцлер ФРГ счел правильной высылку российских дипломатов из Берлина

Решение выслать российских дипломатов из Берлина после приговора суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили является абсолютно правильным, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.

«Приговор, который мы услышали по убийству в Тиргартене, является четким указанием на то, что случилось нечто плохое. Поэтому абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала четким ответом», – цитирует РИА «Новости» Шольца.

По его словам, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявят о необходимости соблюдения принципа нерушимости границ на фоне ситуации вокруг Украины.

«Мы вместе будем делать все, чтобы эта нерушимость сохранялась на практике», – заявил он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что власти Германии приняли решение о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу Хангошвили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без адекватного ответа высылку дипломатов.

Берлинский суд признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.

Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал гражданин России Вадим Соколов. Жертва была убита из пистолета Glock 26 с глушителем.

Сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу России мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.