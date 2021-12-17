Шольц указал на особенности сертификации «Северного потока – 2» в Германии

Решения немецкого регулятора по «Северному потоку – 2» принимаются исходя из понимания, что это коммерческий проект, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Что касается «Северного потока – 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции, и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», – цитирует Шольца ТАСС.

Он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта законам Европы в области энергетики.

«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», – подчеркнул канцлер.

Он добавил, что процедура предусматривает «много консультаций», и этот процесс продвигается.

«Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа», – сказал Шольц.

Ранее СМИ со ссылкой на федеральное сетевое агентство Германии сообщили, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.