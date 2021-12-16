YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска

YouTube заблокировал круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE в день запуска вещания.

«YouTube заблокировал новый канал RT DE – RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины», – говорится в сообщении в Telegram-канале RT.

Ранее стало известно, что RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

«Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все для того, чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать», – цитирует телеканал главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию.