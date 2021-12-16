Телеканал RT начал круглосуточное вещание на немецком языке

RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

«Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все для того, чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать», – цитирует телеканал главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию. В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche («Неделя Фасбендера») с немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus («Картофельное пюре») с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу и документальные фильмы. Ранее к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.

Телеканал RT DE первоначально поднимается на спутник с территории Сербии, где он получил лицензию на вещание. Согласно положениям Европейской конвенции о трансграничном телевидении №132, телеканал, имеющий лицензию одной из стран, подписавших конвенцию, может осуществлять телевизионной вещание в 33 европейских странах, ее ратифицировавших.

«Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри», – сказала руководитель RT DE Динара Токтосунова.

Ранее юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые наложил на каналы YouTube.

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.