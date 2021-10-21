RT DE обратился в суд из-за блокировки на YouTube

Юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые наложил на каналы YouTube, рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Токтосунова рассказала в Telegram, что сначала было направлено досудебное письмо в Google, но это не дало никакой реакции. Тогда юристы «подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков».

«Временный судебный запрет – это такая быстрая мера для защиты. Если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов. Ответчик, конечно, может оспорить это решение», – добавила она.

По словам Токтосуновой, к моменту, когда было подано ходатайство, в суде уже лежало на столе возражение от Google: «То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу».

Ознакомиться с данным документом и представить свои аргументы RT DE должен до 26 октября.

«В общем, мы боремся за восстановление наших каналов. Но дело это непростое и, вероятно, длительное (в отличие от молниеносного процесса и разблокировки видеороликов проекта #allesaufdentisch (ну вы понимаете))», – заключила Токтосунова.

Напомним, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В ответ она призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов».

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.

Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT.

Отметим, что RT DE находится на четвертом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» – 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.