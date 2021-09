Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28 сентября 2021, 23:03

Корпорации Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Япония включила обвинения в адрес России в стратегию кибербезопасности 28 сентября 2021, 05:32

Текст: Антон Никитин

Правительство Японии официально утвердило новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности, где Россия, Китай и КНДР впервые упомянуты как потенциальные источники хакерских атак, соответствующий документ опубликован на сайте штаба кибернетической безопасности Японии. В документе утверждается, что Китай проводит кибератаки с целью получения военных и других передовых технологий, а Россия – якобы для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах. Для укрепления кибернетического потенциала Япония намерена тесно сотрудничать с участниками Четырехстороннего диалога по безопасности, в который также входят Австралия, Индия и США, отмечается в одобренной стратегии, передает ТАСС. «Сфера, связанная с гарантиями безопасности, расширяется. Растет значимость таких областей, как безопасность в киберпространстве и космосе. Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве, также нарастает неустойчивость мирового порядка», – отметил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По его словам, Япония на основе принятой стратегии будет наращивать свои возможность по противодействию атакам иностранных хакеров. В минувшую субботу лидеры Австралии, Индии, США и Японии (так называемая «четверка» стран Четырехстороннего диалога по безопасности) на встрече в Вашингтоне договорились о совместном противодействии угрозам в киберпространстве и обмене данными со спутников. Напомним также, в начале сентября заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что консультации России и США в сфере кибербезопасности продолжаются. США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии 28 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими войсками российских баз в Центральной Азии, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране. Как утверждает издание, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, передает РИА «Новости». Издание также напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны. Напомним, 22 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником» 28 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V». «Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК. Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости». «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. США раскрыли планы по использованию российских баз в Центральной Азии 28 сентября 2021, 14:06 Текст: Елена Мирошниченко

Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер на пресс-конференции, посвященной завершению его дипмиссии в республике. «Пока у нас нет конкретных планов об этом», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве Пригожина в выборы 28 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

В США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы, среди материалов дела – фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина, сообщает принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд». Как указали в компании, более трех месяцев назад Пригожин направил заявление в адрес Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Казначействе США с требованием отменить все санкционные ограничения и раскрыть «доказательства», на основании которых он был включен в этот список. Подчеркивается, что на данный момент ответ от OFAC не поступил, в связи с этим бизнесмен и его юристы готовят допзаявление. Отмечается, что «вероятно, дело будет доведено до открытого суда», сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе также рассказали, что по инициативе спецпрокурора США Джона Дарема, назначенного для расследования так называемого «Рашагейта» (предвыборного сотрудничества между Дональдом Трампом и России), было заведено уголовное дело против адвоката Майкла Сассмана. Отмечается, что, согласно предъявленному обвинению, осенью 2016 года, тайно представляя интересы избирательной кампании Клинтон, он передал агентам ФБР ложные материалы о якобы российском вмешательстве в выборы президента США. «Более того, в обвинительном заключении есть много интересных фактов, касающихся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого "досье", созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, которые были в свое время также положены и в основу обвинения против Евгения Викторовича во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году», – отметили в компании. Подчеркивается, что это подтверждает как незаконность предъявленного Пригожину обвинения во вмешательстве в эти выборы, так и незаконность санкций. «Евгений Викторович продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила», – добавили в «Конкорде». Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов. Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил. Россиян предупредили о позволяющем похищать игровые аккаунты трояне 28 сентября 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

В даркнете в продаже появился троян BloodyStealer, позволяющий красть игровые аккаунты, сообщила «Лаборатория Касперского». «Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Программа умеет оставаться невидимой для систем обнаружения, стоимость ПО – менее 10 долларов за подписку на месяц и 40 долларов за бессрочную подписку в даркнете. Игровые аккаунты на теневых рынках особенно популярны, такие учетные записи оказываются в даркнете не из-за утечек, а из-за действий злоумышленников. Данные для входа на игровые платформы могут продаваться от 14 долларов за 1 тыс. аккаунтов при продаже оптом, при индивидуальной цена составляет до 30% от стоимости аккаунта. «Троянец, о котором идет речь, способен собирать различные типы данных, например cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона», – пояснил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Для защиты от таких троянов эксперты рекомендуют защищать учетные записи при помощи двухфакторной аутентификации, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адрес ресурса, где необходимо ввести логин и пароль, и загружать ПО из официальных источников. Песков оставил без ответа вопрос о желании США использовать российские базы 28 сентября 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана. «Я оставлю без ответа ваш вопрос», - сказал он, передает РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Захарова отреагировала на удаление немецких каналов RT на YouTube 28 сентября 2021, 22:09

Текст: Антон Никитин

Американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. «Для того, чтобы «закрывать ресурсы», ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие «серьезные обвинения» или «формальные поводы»... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube», – написала Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, на этот счет готовится комментарий. «Он понравится всем, особенно немецким журналистам», – добавила официальный представитель МИД России. Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. КНР решила ввести электронную аутентификацию для детей-геймеров 28 сентября 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Китая намерены внедрить общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров в рамках активной кампании по предотвращению появления у детей игровой зависимости, говорится в документе, опубликованном на сайте госсовета КНР. «Внедрить общенациональную унифицированную электронную аутентификацию личности несовершеннолетних в онлайн-играх, улучшить классификацию игровых продуктов, проверку контента и реализацию мер по ограничению времени», – передает РИА «Новости» текст программы развития детей на 2021-2030 года. Отмечается, что правительства на всех уровнях, предприятия, школы, семьи и общество должны обеспечивать детям безопасную и здоровую онлайн-среду, а также защищать законные права и интересы несовершеннолетних в киберпространстве. Власти намерены усилить надзор и управление в интернете, улучшать и внедрять системы мониторинга, идентификации, жалоб и удаления информации в сети, наказывать тех, кто использует интернет для распространения недостоверной информации, а также для действий, подвергающих опасности физическое и психическое здоровье несовершеннолетних. Провайдеры онлайн-игр, онлайн-трансляций, аудио и видео контента, а также социальные сети в соответствии с законом должны ограничить доступ для несовершеннолетних, включая ограничения по времени пользования. Вместе с тем запрещается предоставлять услуги по регистрации учетной записи для ведения онлайн-трансляций людям младше 16 лет. Власти предписывают «усилить защиту личной информации и частной жизни детей». Напомним, в конце августа государственное управление по делам прессы и печати КНР опубликовало уведомление, согласно которому с 1 сентября с целью «защиты физического и психического здоровья детей» доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм был ограничен тремя часами в неделю. Патрушев заявил о все более напористых попытках Запада вмешиваться в дела России 28 сентября 2021, 14:49 Текст: Наталья Ануфриева

Попытки Запада вмешаться во внутренние дела России становятся все более напористыми, на это выделяются сотни миллионов долларов, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев. Патрушев заявил в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область, что «рост влияния нашей страны на мировые процессы и ее планомерное социально-экономическое развитие не по нраву Западу», в «в этой связи все более напористыми становятся попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе в период проведения важных политических событий», передает ТАСС. «Только в 2020 году объемы финансирования деятельности против России американской неправительственной организации «Национальный фонд поддержки демократии» составили 10 млн долларов, что вдвое превышает размер средств, выделенных в 2019 году. Кроме того, в 2021 году решением Конгресса США Фонд борьбы с влиянием России профинансирован в объеме 290 миллионов долларов. Аналогичные суммы планируется выделять до 2023 года», – добавил секретарь Совбеза. Также он затронул тему попыток Токио переписать историю преступлений японских военных в годы Второй мировой войны и скрыть правду об имперских амбициях милитаристской Японии того времени, назвав их безуспешными, так как народы Азиатско-Тихоокеанского региона навсегда сохранили это в памяти. «Более 20 млн только мирного населения Индонезии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, других стран Индокитая погибли от рук японцев. Императорские войска сжигали жителей целых деревень, проводили медицинские эксперименты над живыми людьми, испытывали биологическое оружие над военнопленными», – отметил Патрушев. Эти факты подтверждены и задокументированы в ходе трибуналов, осудивших японских милитаристов, что на судебных заседаниях были обнародованы планы по созданию «Великой Восточной Азии» под гегемонией Японии на территории всего Индокитая, Афганистана и Дальнего Востока России. «После мая 1945 года Япония оставалась единственной страной гитлеровской коалиции, не прекратившей боевые действия. Отвергла требования глав СССР, США и Великобритании о капитуляции, прозвучавшие в ходе Потсдамской конференции. Только после этого во исполнение союзнических обязательств СССР начал боевые действия против Квантунской армии. Это была единственная возможность остановить зверства японских войск на захваченных землях и освободить народы Азии», – подчеркнул Патрушев. Теперь же официальный Токио практически стер из памяти японцев всю правду о тех временах, «может быть поэтому Японии до сих пор трудно найти себе сторонников среди стран Азии», предположил он. Ранее Патрушев заявил об увеличении числа кибератак на инфраструктуру России на фоне выборов. Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT 28 сентября 2021, 22:37

Текст: Антон Никитин

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, сообщается в письме ведомства, адресованного американской корпорации Google. «Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», – приводит выдержку из письма РИА «Новости». Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. «Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», – говорится в тексте письма. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. «В Роскомнадзоре имеется информация об ограничительных мерах, предпринятых администрацией видеохостинга Youtube в отношении аккаунтов RT DE... и Der Fehlende Part..., принадлежащих российскому СМИ... Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – говорится в письме Роскомнадзора в Google. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой 28 сентября 2021, 22:23

Пользователи американской интернет-платформы Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, Польша, Италия, Венгрия и ряде других. Согласно информации на сайте, 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 30% жалоб связаны с работой веб-сайта, 2% – со сложностями при поиске, передает РИА «Новости». Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики.