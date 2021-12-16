В Кремле оценили влияние дела Хангошвили на запуск «Северного потока – 2»

В проекте трубопровода «Северный поток – 2» заинтересованы Россия и Германия, он представляет большой интерес для всех европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом это проект, с нашей точки зрения, – мы убеждены, что так оно и есть – представляет большой интерес для всех европейских потребителей», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Песков заявил, что Россия категорически не согласна с вынесенным в Германии приговором в отношении россиянина Вадима Соколова, которого Высший суд Берлина признал виновным в убийстве в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В среду Берлинский суд признал Соколова виновным в убийстве Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.

Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал гражданин России Вадим Соколов. Жертва была убита из пистолета Glock 26 с глушителем.

Сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу России мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.