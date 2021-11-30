Будущий канцлер Германии Шольц выступил за обязательную вакцинацию

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Заявил он в ходе встречи властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, его слова приводит газета Bild.

По словам Шольца, он согласен с предложениями о вакцинации. Издание сообщает, что другие главы федеральных земель, в которых премьер-министрами являются члены Социал-демократической партии Германии, тоже должны одобрить введение обязательной вакцинации, передает ТАСС.

Но правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что его беспокоят принятие такого рода мер.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до европейских стран. Его выявили в Германии и Чехии.