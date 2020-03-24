Скажем польским писакам спасибо

Пандемия коронавируса становится не только испытанием для каждого из нас и всей страны в целом. Она обнажает правду, еще недавно скрытую за красивыми словами и политическими лозунгами. В частности, правду о том, что на самом деле думают о России и русских некоторые наши соседи. По крайней мере – отдельные их наиболее невменяемые представители.

Мы, конечно, в какой-то мере привыкли к появлению наглых претензий – японцы все еще мечтают вернуть «северные территории». в Эстонии заявляют о желании оттяпать у нас Ивангород и Печоры, а в Киеве регулярно кричат об «исконно украинской Кубани».

Теперь в этом хоре прорезался новый голос. Польские пользователи соцсетей внезапно призвали Варшаву «забрать Калининград под свою юрисдикцию». Ввести в Калининградскую область польских «зеленых человечков» – якобы так будет лучше самим жителям этого западного российского региона. Мнение самих калининградцев по этому поводу спросить почему-то забыли.

Ну что ж. Во-первых, скажем этим польским писакам спасибо. Они наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию, и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам наглядно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ.

Тема возможных территориальных уступок должна быть категорически, раз и навсегда закрыта, запечатана, запрещена. Любой желающий вести подобные переговоры с кем бы то ни было окажется нарушителем Основного закона России и будет привлечен к соответствующей ответственности.

Во-вторых, вы плохо знаете Россию, русских, и жителей Калининградской области, в частности. Неужели вам не жалко своих «зеленых человечков»?

В-третьих, эти карикатурные выпады особенно нелепы как раз в разгар болезни, требующей объединения всемирных усилий. Разве полякам не видно, как уже сейчас трещит по швам весь коллективный Запад? Как Франция и Чехия отказываются помогать Италии? Как США и Германия дерутся за ученых, способных разработать вакцину? Вот тебе и «дружба народов». А привычная для Запада русофобия выглядит уже полным анахронизмом. Особенно на фоне того, что Италии сейчас более всего помогают Китай и Россия, а вовсе не ее соседи по Евросоюзу.

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Да, польскому народу, видимо, не повезло с руководством и некоторыми его публичными представителями. Да, в Польше встречаются недалекие люди, желающие проблем своему соседу. Но неужели вы хотите, чтобы в ваш адрес снова вспоминали фразу Черчилля о «шакалах Европы»? Неужели считаете смертельную угрозу для всей планеты поводом для зубоскальства и шуток? Неужели не видите, какова оказалась цена «европейской солидарности» перед лицом первой же серьезной угрозы? Неужели ищете малейшей зацепки для того, чтобы оскорбить или даже ограбить своих ближайших соседей?

Жители России никому, в том числе и Польше, не желают проблем. Тем более сегодня, когда эти проблемы стоят на пороге едва ли не у каждого из нас, любого жителя нашей планеты.

Разумеется, нормальных, достойных людей в любой стране абсолютное большинство. Не так давно, еще до эпидемии мой товарищ был в Польше. Он искал захоронение своего деда, павшего во время Второй мировой войны. Как только поляки узнавали, что русские люди ищут на их земле могилы своих солдат, они немедленно стремились помочь. И в итоге мой товарищ нашел могилу своего деда.

Еще раз хочется сказать этим писакам – перестаньте позорить польский народ. Солидарность в борьбе с глобальной болезнью (которая не знает ни границ, ни этнических и национальных различий) – главное, о чем должны думать сегодня и в Москве, и в Варшаве.

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