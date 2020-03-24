Скажем польским писакам спасибо

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24 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

Простая раздача денег вряд ли поможет американцамФото: Courier & Press-USA TODAY NETWORK/Reuters
Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?  Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Чего Москва ждет от нового президента Абхазии

Аслан Бжания стал символом политического обновления АбхазииФото: Artur Lebedev/АР/ТАСС
В Абхазии в первом туре выбрали пятого по счету президента страны. Им прогнозируемо стал кандидат от объединенной оппозиции Аслан Бжания. Почему представителю оппозиции удалось переиграть своих конкурентов, на какие перемены в жизни страны надеются абхазские избиратели и способен ли новый президент оправдать эти надежды? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию, и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...

Ничто так не успокаивает, как чужая паника

Алексей Алешковский, сценарист
Мы или один народ, независимо от своих идеологических симпатий и антипатий, или враждующие участники бесконечного, бессмысленного и беспощадного ток-шоу, которые нуждаются только в наркотическом хайпе, покуда им не указали на выход. Нам всем нужны ориентиры. Подробности...

Вместо объятий – сильное государство

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Как так получается, что именно в Южной Европе вирус пожинает плоды столь успешно. Откуда столько жертв? Итальянцев (а вместе с ними и других жителей Южной Европы) убивает не столько вирус, сколько сочетание вещей, в которых, как казалось, нет зла. Подробности...
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?


              Андрей Колесник

              Скажем польским писакам спасибо

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 24 марта 2020, 17:55

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              Пандемия коронавируса становится не только испытанием для каждого из нас и всей страны в целом. Она обнажает правду, еще недавно скрытую за красивыми словами и политическими лозунгами. В частности, правду о том, что на самом деле думают о России и русских некоторые наши соседи. По крайней мере – отдельные их наиболее невменяемые представители.

              Мы, конечно, в какой-то мере привыкли к появлению наглых претензий – японцы все еще мечтают вернуть «северные территории». в Эстонии заявляют о желании оттяпать у нас Ивангород и Печоры, а в Киеве регулярно кричат об «исконно украинской Кубани».

              Теперь в этом хоре прорезался новый голос. Польские пользователи соцсетей внезапно призвали Варшаву «забрать Калининград под свою юрисдикцию». Ввести в Калининградскую область польских «зеленых человечков» – якобы так будет лучше самим жителям этого западного российского региона. Мнение самих калининградцев по этому поводу спросить почему-то забыли.

              Ну что ж. Во-первых, скажем этим польским писакам спасибо. Они наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию, и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам наглядно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ.

              Тема возможных территориальных уступок должна быть категорически, раз и навсегда закрыта, запечатана, запрещена. Любой желающий вести подобные переговоры с кем бы то ни было окажется нарушителем Основного закона России и будет привлечен к соответствующей ответственности.

              Фото: Felix Zahn/Global Look Press

              Во-вторых, вы плохо знаете Россию, русских, и жителей Калининградской области, в частности. Неужели вам не жалко своих «зеленых человечков»?

              В-третьих, эти карикатурные выпады особенно нелепы как раз в разгар болезни, требующей объединения всемирных усилий. Разве полякам не видно, как уже сейчас трещит по швам весь коллективный Запад? Как Франция и Чехия отказываются помогать Италии? Как США и Германия дерутся за ученых, способных разработать вакцину? Вот тебе и «дружба народов». А привычная для Запада русофобия выглядит уже полным анахронизмом. Особенно на фоне того, что Италии сейчас более всего помогают Китай и Россия, а вовсе не ее соседи по Евросоюзу.

              Да, польскому народу, видимо, не повезло с руководством и некоторыми его публичными представителями. Да, в Польше встречаются недалекие люди, желающие проблем своему соседу. Но неужели вы хотите, чтобы в ваш адрес снова вспоминали фразу Черчилля о «шакалах Европы»? Неужели считаете смертельную угрозу для всей планеты поводом для зубоскальства и шуток? Неужели не видите, какова оказалась цена «европейской солидарности» перед лицом первой же серьезной угрозы? Неужели ищете малейшей зацепки для того, чтобы оскорбить или даже ограбить своих ближайших соседей?

              Жители России никому, в том числе и Польше, не желают проблем. Тем более сегодня, когда эти проблемы стоят на пороге едва ли не у каждого из нас, любого жителя нашей планеты.

              Разумеется, нормальных, достойных людей в любой стране абсолютное большинство. Не так давно, еще до эпидемии мой товарищ был в Польше. Он искал захоронение своего деда, павшего во время Второй мировой войны. Как только поляки узнавали, что русские люди ищут на их земле могилы своих солдат, они немедленно стремились помочь. И в итоге мой товарищ нашел могилу своего деда.

              Еще раз хочется сказать этим писакам – перестаньте позорить польский народ. Солидарность в борьбе с глобальной болезнью (которая не знает ни границ, ни этнических и национальных различий) – главное, о чем должны думать сегодня и в Москве, и в Варшаве.

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