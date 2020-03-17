Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

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17 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

Английское правительство решило поставить над своим народом грандиозный медицинский экспериментФото: REUTERS/Henry Nicholls
Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...

Давайте отложим ворчание на потом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
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              Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

              Английское правительство решило поставить над своим народом грандиозный медицинский эксперимент   17 марта 2020, 13:22
              Фото: REUTERS/Henry Nicholls
              Текст: Оксана Борисова,
              Михаил Мошкин

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              Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет?

              Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал жителей королевства прекратить все контакты, без которых можно обойтись, чтобы избежать распространения коронавируса.

              «Настало время прекратить маловажные контакты с окружающими, это особенно важно для тех, кому старше 70, для беременных женщин и людей с заболеваниями», – заявил Джонсон, выступая в Вестминстере. По его словам, необходимо прекратить все поездки, избегать пабов, клубов и театров.

              Премьер рекомендовал британцам работать из дома, а тем, кто находится в контакте с потенциально зараженными, или тем, у кого есть кашель или температура, оставаться дома в течение двух недель. Людей с серьезными проблемами со здоровьем премьер потребовал «оградить» от социальных контактов сроком на 12 недель.

              Напомним, минздрав Великобритании обнародовал неутешительный прогноз, что в королевстве эпидемия может продлиться еще год. За это время в медучреждения могут госпитализировать 7,9 млн человек.

              Как напоминает «Интерфакс», к понедельнику в Великобритании было выявлено 1543 зараженных коронавирусом, 36 из них скончались. Таким образом, королевство входит в десятку наиболее пострадавших стран. Однако, в отличие от других западных стран, оно не блокирует границ, не закрывает школ и не вводит других жестких запретов. Многие медики критикуют правительство за такую реакцию.

              Однако власти сомневаются в том, что полная отмена занятий будет эффективной мерой и вообще в том, что дети являются эффективными переносчиками инфекции. Школам лишь рекомендовано отменить все поездки и экскурсии. Британские власти не стали запрещать массовые мероприятия – считается, что такая мера сократит число зараженных всего на 5%. Они полагают, что коронавирус легче распространяется в замкнутом пространстве – вроде паба, чем на стадионе.

              Единственный четкий запрет, который еще не ввело, но уже анонсировало правительство – не выходить из дома людям старше 70 лет. «Решение об изоляции пожилых людей будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим, основываясь на научных данных, что время пришло», – сказал накануне министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

              Как уточняет Би-би-си, британцам старше 70 лет запретят не только выходить на улицу, но и принимать гостей. Еду и медикаменты им будут доставлять прямо до дверей. По словам министра, речь идет об «очень долгом промежутке времени». Ограничения будут действовать на всей территории страны, кроме Шотландии.

              В конце прошлой недели советник правительства Великобритании, сэр Патрик Валланс сделал сенсационное заявление, в котором фактически призвал власти сосредоточить свое внимание только на стариках, а не на остальных жителях страны, «поскольку большинство переносит это в легкой форме, это поможет нам выработать что-то вроде группового иммунитета, чтобы большее число людей получило иммунитет против этого заболевания, что сократит дальнейшее инфицирование». По всей видимости, добавил Валланс, коронавирус станет «повторяющейся из года в год сезонной инфекцией».

              Российские вирусологи подтверждают, что коллективный иммунитет к новому вирусу действительно со временем может возникнуть. Вопрос лишь в сроках и в том, какую цену за это придется заплатить.

              «Коллективный иммунитет может быть сформирован либо в результате вакцинации, либо в результате естественного переболевания, либо и тем и другим путем одновременно», – сказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов. Эксперт привел в пример Китай: по его мнению, в провинции Хубэй, которая стала источником эпидемии, групповой иммунитет начал формироваться еще в январе. «Сейчас в этой провинции уже имеется заметная иммунная прослойка. Хотя она недостаточна, чтобы предотвратить последующие эпидемии, но она есть», – заметил вирусолог.

              Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев полагает: делать ставку на естественное переболевание в случае с малоизвестным вирусом опасно. «Валланс фактически призывает не принимать никаких мер, дать возможность переболеть в легкой форме, чтобы выработать групповой иммунитет.

              Это не что иное, как постановка эксперимента над собственным населением, над целой нацией.

              Оригинальный подход. Такого, по-моему, в мире еще не было», – сказал профессор Зуев газете ВЗГЛЯД. По его мнению, ни к чему, кроме массового заражения и бесконтрольного распространения болезни, это не приведет.  

              «Нельзя забывать о том, что вирус один, а виды инфекции, которые он порождает в организме каждого человека, могут быть разными. У одного это вызовет тяжелое поражение легких и смертельный исход, у другого – тяжелое заболевание, которое кончится выздоровлением. Третий перенесет заболевание средней тяжести, которое может привести к осложнениям, если человек еще чем-то болел. А у четвертого болезнь пройдет бессимптомно, внешне человек останется здоровым», – перечислил вирусолог.

              Четвертая форма инфекции, скрытая и бессимптомная – самая коварная, подчеркнул Зуев. Это значит, что вирусоноситель остается вне контроля и может передавать заболевание. Опасность британского метода в том, что такие скрытые вирусоносители будут распространять те варианты инфекции, которые приведут у других к тяжелому заражению со смертельным исходом, пояснил собеседник. «Тогда британцы и схватятся за голову, но будет поздновато», – прогнозирует вирусолог.

              На ваш взгляд

               
              Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?


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              При этом профессор Зуев склонен согласиться с предположением британского медика: коронавирус может стать сезонной повторяющейся инфекцией. «Этот вирус оказался достаточно «приветлив» в отношении людей в различных климатических поясах, – отметил эксперт. – Он вполне может сохраняться. Такая форма «обоюдовыгодна» и вирусу (который сохраняется в живой клетке), и организму человека. Французские врачи в свое время назвали это «джентльменским соглашением».

              Переболевший какой-то инфекционной болезнью человек получает так называемый нестерильный иммунитет – устойчивость к заражению тем же вирусом, пояснил Зуев. «Например, пневмотропный вирус гриппа «приходит» дважды в год, поздней осенью и ранней весной, когда холодно и сыро, когда снижен иммунитет. Летом он никуда не уходит, а скрыто присутствует в организме. Такая же история вполне возможна и в случае коронавируса», – указал эксперт. Зуев не исключает, что с приходом тепла заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, пандемия закончится, но вирус не уйдет насовсем.

              «Если COVID-19 превратится в обычный сезонный вирус, как эпидемический грипп, то придется, по всей видимости, вакцинировать хотя бы группы риска, то есть в первую очередь пожилых людей», – подытожил Щелканов.

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