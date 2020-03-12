Коронавирус сорвал антироссийские планы НАТО

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 16:13  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
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Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
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Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
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              В этот раз натовцы не смогут поупражняться в переброске своей бронетехники в рамках «Холодного ответа»   12 марта 2020, 16:10
              Фото: Torbjørn Kjosvold/Norwegian Armed Forces
              Текст: Андрей Резчиков,
              Юрий Зайнашев

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              Rоронавирус заставил НАТО отменить запланированные в Норвегии зимние учения «Холодный ответ», где Россия выступает в качестве вероятного противника. Прибывшие на учения солдаты попали в карантин. Зараженными Covid-19 оказались несколько министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военачальников блока. Все они участвовали в планировании крупнейших в ЕС учений НАТО - Defender Europe 20.

              Командование норвежской армией решило отменить совместные с НАТО учения Cold Response из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду объявил отвечавший за их проведение генерал-лейтенант Руне Якобсен. По его словам, решение принято по просьбе Минздрава страны.  Всего в королевстве зафиксировано 429 случаев заражения, за минувшие сутки их число выросло на 29.

              «Коронавирус вышел из-под контроля общества в Норвегии, и это для нас новая ситуация», – цитирует генерала «Интерфакс». По его словам, командование начнет «контролируемое» сворачивание учений, стремясь не допустить заражения военных и не допустить потери боеготовности войск.

              Теперь военные врачи отправятся на помощь в борьбе с эпидемией. Отмена учений позволит избежать и дополнительной нагрузки на гражданских врачей, которым иначе пришлось бы проверять участников маневров.

              На учения Cold Response 2020 («Холодный ответ»), которые проводятся раз в два года, должны были приехать в общей сложности более 15 тыс. человек из стран НАТО – США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании, а также из двух нейтральных – Швеции и Финляндии. Цель «Холодного ответа» – отработка действий многонационального контингента НАТО в зимних условиях, при этом сценарий подразумевает активные боевые действия. Как отмечали аналитики, в качестве вероятного противника на учениях рассматривалась, скорее всего, Россия, которая граничит с Норвегией, причем как раз в Заполярье. Кроме того, кроме России, в мире практически больше нет стран с таким суровым холодным климатом, которые сами не входили бы в НАТО.

              Учения были назначены на 12-18 марта. Однако 6 марта Норвежское телеграфное бюро сообщило, что порядка 1,3 тыс. человек, которые собирались участвовать в маневрах, оказались на карантине в лагере Шолль в северной норвежской губернии Тромс – 5 марта у одного из военных там был выявлен Covid-19. После этого Финляндия объявила об отказе от участия в маневрах.

              Военные аналитики не считают, что разовая отмена «Холодного ответа» скажется на боеспособности сил Норвегии и других вовлеченных стран.

              «Отмена учений на полигонах не отменяет совместные действия и тренировки, включая штабные, обмен кадрами.

              Контакты по линии вооруженных сил между Норвегией и другими странами региона и НАТО не ограничиваются», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI) Петр Топычканов.

              Если эпидемия затянется на полгода-год, то страны НАТО «продолжат ограничение учений, будут избегать любых действий, которые будут негативно сказываться на боеспособности», полагает Топычканов. По его словам, вирус может помешать дежурствам натовских кораблей и авиации. «Не скажется ли распространение этого вируса на боеготовности вооруженных сил стран НАТО в ежедневном режиме? Это касается тех, кто несет службу в патрулировании. Такие же вопросы возникают в отношении других государств, начиная с Китая и Южной Кореи и, наконец, нашего собственного государства», – говорит эксперт.

              По мнению Топычканова, в обстановке эпидемии в любой стране вооруженные силы «оказываются уязвимы». «Когда власти вынуждены предпринимать действия в области гражданской обороны, то одних полицейских недостаточно и подключаются военные. Здесь вопрос в том, насколько оснащены вооруженные силы, насколько подготовлены к такого рода сценариям. В России и СССР подобные сценарии отрабатывались министерством гражданской обороны. Но насколько готовы российские военные сейчас, оснащены ли необходимой защитой? Здесь тоже есть вопросы», – отметил Топычканов.

              В нашей армии есть необходимые средства защиты, возражает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Российские военные эвакуировали наших граждан из китайского города Ухань – очага коронавируса – со всеми предосторожностями. Сведений о том, что кто-то из военных заразился, не поступало. Наши военные были соответствующим образом подготовлены и экипированы», – заверил эксперт.

              Эпидемия неизбежно «внесет коррективы» в проведение весной этого года странами НАТО и учений, и симпозиумов, уверен Леонков. «В России тоже произошли подобные изменения. Московская конференция по международной безопасности, которую проводит Минобороны, перенесена на 2021 год», – отметил он.

              Как и Топычканов, Леонков считает преждевременным говорить об ослаблении норвежской армии. Однако не исключил, что у норвежцев отсутствует экипировка для биологической защиты, которая должна быть в любой армии. «В подразделениях должны проходить соответствующие занятия. Но отмена учений означает: либо биологическая защита отсутствует в Норвегии или действует недолжным образом у ее союзников. Военнослужащие должны быть готовы в любых условиях выполнять свой долг и проводить учения», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              Впрочем, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош частично защитил норвежских военных от критики коллеги. «Солдаты не могут находиться в средствах биологической защиты целый день на протяжении всех учений. Они могут действовать в зараженной зоне короткое время, – например, там, где произошел разовый выброс отравляющих биологических материалов, причем, на ограниченной местности. Но на учениях, замысел которых предполагает достаточно протяженный период и широкий охват, на средства биологической защиты рассчитывать нельзя», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.

              Тем временем, вирус уже начал выводить из строя натовский генералитет. Так, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также отправлен на карантин из-за Covid-19, передает ТАСС. Правда, болен ли министр пока неизвестно, зато несколько генералов из других стран НАТО уже точно подхватили вирус. Как напоминает украинский телеканал 24tv.ua, 6 марта в немецком Висбадене состоялась конференция по подготовке других учений НАТО – Defender Europe 20, в которой принимали участие 24 человека из высшего командования стран альянса. Позднее появилась информация, что многие из них заражены.

              В их списке: командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика и начальник генштаба Италии генерал Сальваторе Фарина. В Пентагоне уже подтвердили, что Каволи болен, добавив, что вместе с другими потенциальными носителями инфекции генерал работает удаленно, находясь под медицинским контролем. Польское минобороны признало, что не только Мика, но и все, кто был с ним на борту самолета, который возвращался из Висбадена, ушли на карантин. Сам Мика «чувствует себя хорошо». Фарина тоже сообщил прессе, что чувствует себя хорошо, однако он все равно самоизолировался в собственном доме.

              Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что еще один неназванный сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом.

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