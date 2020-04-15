Эксперты: Угроза коронавируса показала готовность российского общества ко взаимопомощи

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Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
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Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и панике в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Европейская медицина отказывается спасать стариков

Попасть в Европе в реанимацию сегодня может только практически здоровый человекФото: Cozzoli Carlo/IPA/ABACA/Reuters
Пандемия стремительно возвращает страны «золотого миллиарда» в настоящие Средние века. Речь не только о чудовищном качестве медицинской помощи, но и об этических нормах. Во многих странах официально объявлено, что в условиях перегрузки больниц старых и ослабленных пациентов реанимировать не будут. В других это делается неофициально. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Эксперты: Угроза коронавируса показала готовность российского общества ко взаимопомощи

                 15 апреля 2020, 22:30
              Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
              Текст: Михаил Мошкин

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              Большинство россиян готовы сейчас оказывать помощь другим людям, в волонтерских проектах уже задействованы тысячи добровольцев. Безвозмездную помощь врачам и пенсионерам оказывает и бизнес. Таким образом, российское общество показало свою готовность ко взаимопомощи. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного теме общественной солидарности в условиях угрозы коронавируса.

              «Никто и не подозревал, сколько бизнесменов, сотрудников некоммерческих организаций и просто неравнодушных людей захотят участвовать в проекте #МыВместе – акции взаимопомощи во время коронавируса. Количество звонков на горячую линию перевалило за 1 млн 300 тысяч. Чтобы было легче справиться с наплывом, нам помогают колл-центры некоторых банков и крупных компаний. В помощи нуждающимся участвуют более 80 тысяч волонтеров», – рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на прошедшей в среду онлайн-конференции «Будущее общества: Общественная солидарность или атомизация?».

              Общение волонтеров, социологов, представителей бизнеса и профсоюзов было организовано в формате Zoom Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) как часть цикла круглых столов «Время готовиться к будущему». О том, как будет выглядеть гражданское общество «после пандемии», пока судить сложно, но зато сейчас социальная активность россиян явно на подъеме, считают участники встречи.

              «Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, более 60% россиян готовы помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств. А ведь в России одиноких пожилых людей – около 10 миллионов», – заметил глава центра координации региональных штабов проекта #МыВместе Павел Савчук. Кстати, Савчук также возглавляет движение «Волонтеры-медики», в котором  участвуют 2,5 тысячи его коллег-врачей. Волонтеры – врачи, психологи, юристы и просто неравнодушные люди – уже выполнили 118 тысяч просьб стариков и «маломобильных граждан» по всей России, подчеркнул Савчук. И есть ощущение, что готовность общества включаться во взаимопомощь, растет, отметил он.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, которые показали: на фоне распространения коронавируса более половины жителей России готовы оказывать волонтерскую помощь.  89% опрошенных назвали себя информированными о деятельности добровольцев, бесплатно помогающих людям из «группы риска».

              Соцопросы действительно фиксируют рост солидарности, подтвердил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Важно не столько то, что 60-65% опрошенных говорят: мы готовы помогать людям (родственникам или соседям), но также важно, в этой группе около 20% готовы помогать незнакомым», – отметил социолог. 

              Показательно, что в регионах зафиксировано множество частных инициатив граждан, заметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Есть совершенно простые истории.

              К примеру, на Ямале владелец хлебопекарни раздал свежий хлеб нуждающимся.

              В Челябинске итальянский шеф-повар Гаэтано Дзамбито, который уже давно работает в этом уральском городе, испек пиццы и тоже раздал нуждающимся в знак благодарности российским медикам, которые работают у него на родине, – рассказала Кислицына. – В целом мы видим и традиционные формы помощи пожилым – от выгула домашних животных до разнообразных форм психологической поддержки, и новые форматы – «цифровое волонтерство», образовательные проекты для людей в самоизоляции».

              Серьезно помогают добровольцам региональные власти: открывают общежития для ночевки добровольцев, предоставляют волонтерам служебные автомобили, горячие обеды и другую помощь, отметила Кислицына.

              Нельзя сбрасывать со счетов и помощь бизнеса – как денежную, так и материальную, от машин до средств индивидуальной защиты, в свою очередь отметил Михаил Кузнецов. «Где-то таксисты бесплатно развозят волонтеров, где-то рестораны бесплатно кормят медиков, с другой стороны подключаются пожилые люди, которые безвозмездно шьют маски. Люди разных политических взглядов объединяются, чтобы помочь тем, кому тяжело», – заметил глава исполкома ОНФ.

              Примеры взаимодействия бизнеса и волонтерского движения (и, что важно – власти) привел президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

              «Мы занялись разработкой антисептика для рук, в начале марта отдали его на сертификацию. Большое спасибо администрации президента и Минпромторгу – то, что обычно занимает от трех до шести месяцев, ускорили до двух недель. Мы произвели несколько сот тысяч санитайзеров. Недавно уже четвертую партию этих средств – порядка 300 тысяч передали в штаб движения «Волонтеры-медики», – рассказал бизнесмен.

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              Однако именно с опасениями в социальной ответственности бизнеса связаны определенные страхи рядовых работников. «Опросы показывают, что 40% россиян задаются вопросом – когда они выйдут на работу. И выйдут ли», – сказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

              «Нам важно, чтобы сохранились рабочие места, чтобы сохранился уровень зарплат работников до коронавируса», – заявила участвовавшая во встрече руководитель профсоюза аграриев Наталья Агапова. По ее мнению, социальную солидарность можно гарантировать, используя имеющийся механизм трехсторонних комиссий «власть – работодатели – профсоюзы», плюс те возможности, которые даст социальный блок поправок к Конституции.

              В свою очередь, глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов опроверг появившееся в соцсетях мнение, что введение чрезвычайного положения якобы улучшит положение бизнеса и работников. «При введении «чрезвычайки» открывается возможность для разного рода реквизиций, безвозмездного использование ресурсов бизнеса, – подчеркнул эксперт. – И уж точно, чрезвычайное положение не предусматривает никаких переговоров о компенсациях убытков бизнесу. Ну и самое главное, введение режима ЧП является по трудовому кодексу основанием для прерывания трудовых договоров работодателем, то есть для увольнения.
              ЧП - по определению правовой статус, который забирает у граждан и юридических лиц многие права, зато добавляет обязанности. ЧП - очень некомфортное время и для гражданского общества, и для бизнеса. И государство, не желая его вводить, защищает граждан и предприятия, а вовсе не пытается что-то выгодать".

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