Россияне высказались о готовности стать волонтерами

Более 60% жителей России готовы и хотят оказывать волонтерскую помощь в условиях распространения коронавируса, сообщила пресс-служба ВЦИОМ.

Опрос показал, 89% опрошенных назвали себя информированными о деятельности волонтеров, которые бесплатно оказывают помощь людям из «группы риска», сообщается на сайте ВЦИОМ.

При этом существенным содействие волонтеров называют 77% участников опроса. Противоположного мнения придерживаются 13% опрошенных.

О своей готовности стать волонтерами и помогать людям, оказавшимся в самоизоляции, говорят более половины принявших участие в опросе, а именно 61%. Кроме того, 24% граждан уже оказывали в последнее время безвозмездную помощь.

По данным ВЦИОМ, около 50% потенциальных волонтеров готовы помогать с доставкой лекарств и продуктов, 42% заявили, что готовы помочь в решении бытовых проблем, еще 8% готовы оказывать дистанционную помощь – с обслуживанием и ремонтом гаджетов. Развозить тех, кто доставляет продукты, лекарства, готовы 38%, давать людям информацию о путях передачи коронавируса и его профилактике – 37%, помогать органам власти и правоохранительным органам в выяснении цепочки контактов заразившихся инфекцией – 37%.

Треть участников опроса или почти 35% признали, что не готовы оказывать помощь людям, находящимся в условиях самоизоляции или карантина. Среди причин нежелания помогать – страх за свое здоровье и безопасность (около 34%), занятость по работе (12%), затруднились с ответом – 14%.

Ранее к организаторам всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ обратились 7 тыс. 155 компаний, объединений и частных лиц.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 2558 случаев коронавируса в 62 регионах. Всего в стране зафиксировано 18 328 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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