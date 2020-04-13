В России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 2558 случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в стране зафиксировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает штаб в Telegram.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах... В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах», – говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121.

За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России зафиксировано 148 летальных исходов.

По данным штаба, 10 человек скончались в Москве, три – в Нижегородской области, два – в Чечне, по одному в Подмосковье, Мурманской области и Северной Осетии.

Одновременно с тем выздоровели от коронавируса за сутки 179 человек. За весь период выписаны 1470 пациентов.

В том числе среди выписанных 150 человек в Москве, шесть в Нижегородской области, по четыре – в Санкт-Петербурге и Тульской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

Напомним, число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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