Франция призвала ЕС разработать план перезагрузки экономики из-за коронавируса

Европа нуждается в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Ле Мэр заявил в эфире радиостанции France Inter, что «Европа, столкнувшаяся с этим кризисом, должна в полной степени действовать ответственно». Министр отметил, что ожидает «сильного, серьезного и скоординированного ответа на возможный экономический кризис, который может последовать за эпидемиологическим кризисом», передает ТАСС.

Он добавил, что «16 марта состоится встреча министров финансов зоны евро».

«Мы должны поработать над планом перезагрузки. Я предложу серию мер, чтобы определить этот план, который позволит возродить экономику», – сказал министр.

Ле Мэр сообщил также, что «французские предприниматели уже почувствовали на себе последствия распространения коронавируса».

«Влияние коронавируса на рост экономики Франции будет в 2020 году серьезным», – предупредил он.

При этом министр подчеркнул, что Франция «должна извлечь уроки из этой ситуации, в частности уменьшить свою зависимость от Китая по ряду стратегических секторов».

«Необходимо усилить наш суверенитет в автомобильном секторе, в области здравоохранения», – сказал Ле Мэр.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальный ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить не раньше, чем через один-два месяца. В данный момент замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта.

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса.