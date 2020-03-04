МВФ предрек сокращение роста мировой экономики из-за коронавируса

В этом году темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длиться, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер», – передает ее слова ТАСС.

Вспышку коронавируса она назвала серьезной угрозой для мировой экономики. По ее словам, нужно координировать борьбу с последствиями его распространения.

Георгиева добавила, что на фоне вспышки коронавируса перспективы развития мировой экономики смещаются к более неблагоприятному сценарию.

Она также сообщила, что МВФ готов выделить 50 млрд долларов на помощь нуждающимся странам в борьбе с коронавирусом.

«МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить 50 млрд долларов странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ [помощи] МВФ», – отметила она.

Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что влияние коронавируса на мировую экономику будут гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее. Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из-за коронавируса пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%.

В то же время в ЦБ заявили, что прямое влияние коронавируса на российскую экономику минимально.