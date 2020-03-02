ОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%, говорится в докладе организации.

«Если предположить, что эпидемия достигнет пика в Китае в первом квартале 2020 года и вспышки в других странах будут ограниченными, глобальный рост может сократиться примерно на 0,5 п. п. в этом году относительно ожиданий, опубликованных в экономическом прогнозе от ноября 2019 года. Таким образом, рост мирового ВВП в 2020 году снизится до 2,4%», – передает ТАСС текст доклада организации.

Эксперты подчеркивают, что в первом квартале показатели могут оказаться даже отрицательными, но к концу года эффект от эпидемии должен ослабнуть.

В 2021 году, если распространение коронавируса удастся сдержать, а новые случаи заболевания будут эпизодическими, то рост мирового ВВП выйдет на уровень 3,3%, считают в ОЭСР.

«Анонсированные и [впоследствии] реализованные меры, учтенные в прогнозе, помогут поддержать доходы в ближайшем будущем, особенно в наиболее пострадавших компаниях и домохозяйствах», – отмечают аналитики.

А более обширное распространение коронавируса в АТР, Европе и Северной Америке и провал попыток сдержать эпидемию «значительно ослабит перспективы» – тогда глобальный рост снизится на 1,5 п. п. в 2020 году.

Рост ВВП по базовому сценарию в странах G20 замедлится на 0,5 п. п. относительно ноябрьского прогноза – до 2,7% в 2020 году, а в 2021 году увеличится до 3,3%. В еврозоне ожидается спад на 0,3 п. п. до 0,8% роста ВВП в 2020 году, 1,2% в следующем. В Италии аналитики ожидают снижение до нулевого роста в 2020 году и 0,7% в 2021 году.

Самый серьезный спад при базовом сценарии прогнозируется в КНР: по новому прогнозу рост реального ВВП в этой стране составит 4,9% в 2020 году, снижение составит 0,8 п. п. В 2021 году этот показатель должен взлететь до 6,4%. Однако если победить эпидемию не удастся, то последствия будут куда более серьезными.

Спад мировой экономики также обуславливается неопределенностью исходов переговоров по снижению пошлин с США и переговоров между ЕС и Великобританией.

Рост экономики России в 2020 году ОЭСР замедлил на 0,4 п.п. – до 1,2% ВВП. Показатели на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения – на 0,1 п. п. до 1,3%.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.