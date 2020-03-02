Кудрин оценил влияние коронавируса на мировую экономику

Влияние распространения коронавируса на мировую экономику будут гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы.

«Я думаю, что сегодня в выступлении министра экономического развития (Максима Решетникова, – прим. ВЗГЛЯД) также было сказано, что последствия от коронавируса скорее всего будут глубже, чем предполагалось до сих пор при прогнозировании российского бюджета. Сейчас мы буквально в последние дни имеем новые прогнозы – и ОЭСР, и других международных организаций, где сказано, что влияние на мировую экономику может быть до 0,4% снижения мирового ВВП, что соответственно на нас тоже повлияет», – приводит его слова ТАСС.

Кудрин добавил, что цена на нефть уже опускалась за последние дни ниже 50 долларов за баррель, это означает, что Россия получит меньше нефтегазовых ресурсов. При этом снижение будет отмечаться в туризме, также ситуация с коронавирусом может повлиять на международные мероприятия.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из-за коронавируса пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%.

Сообщалось, что Евросоюз запустил процесс совместного мониторинга влияния вспышки коронавируса на экономику государств-членов сообщества, ЕК выделила на борьбу с коронавирусом более 230 млн евро.