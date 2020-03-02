ЕК выделила на борьбу с коронавирусом более 230 млн евро

На борьбу с распространением коронавируса Еврокомиссия (ЕК) выделила свыше 230 млн евро, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе.

«(ЕК, – прим. ВЗГЛЯД) уже выделила свыше 230 млн евро на усилия по борьбе с коронавирусом и ищет возможности привлечения дополнительных средств, в том числе в фармацевтическую промышленность», – приводит его слова ТАСС.

По состоянию на утро 2 марта ЕК зафиксировала 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах Евросоюза, 54 человека скончались, сообщили еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запустил процесс совместного мониторинга влияния вспышки коронавируса на экономику государств-членов сообщества.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус обнажил изъян мировой экономики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД