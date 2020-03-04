ЦБ заявил о минимальном влиянии коронавируса на российскую экономику

Прямое влияние коронавируса на российскую экономику минимально, в целом ситуация с финансовыми рынками стабильная, сообщила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева.

«Прямое влияние на нашу экономику минимальное. Есть косвенные влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками на сегодняшний день она достаточно стабильная. Но при этом она требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что у Банка России есть все необходимые инструменты для минимизации влияния коронавируса на экономику, и эти инструменты ранее неоднократно использовались.

«Мы, как всякий любой другой Центральный банк, в первую очередь забоимся о том, чтобы минимизировать или купировать риски этой ситуации и для финансовой стабильности, и для экономики», – сказала она.

В то же время Юдаева добавила, что ЦБ зафиксировал новые проинфляционные риски в связи с распространением коронавируса.

«Пока данные по экономике показывают, что краткосрочные дезинфляционные риски продолжают преобладать. Конечно, появились новые проинфляционные риски. Правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить их масштаб и длительность влияния, в том числе влияние на инфляционные ожидания», – сказала она.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что влияние распространения коронавируса на мировую экономику будут гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее. Ранее При этом Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из-за коронавируса пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%.