Украина начала переговоры с США о поставках газа через Польшу

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о поставках больших объемов газа через Польшу.

«Недавно мы рассматривали возможность долгосрочного импорта газа из Соединенных Штатов ... Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт», – заявил министр в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент проходят переговоры с партнерами из США по этой теме.

«Формируется портфель. Для нас – это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши», – уточнил глава ведомства.

Он не стал называть конкретные объемы, планируемые к закупке у США, отметив, что это может быть порядка 5 млрд кубометров газа.

«Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу», – заключил Оржель.

В конце февраля «Нафтогаз» заявил, что цена на газ для населения Украины в феврале снизилась на 15% по сравнению с январем 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года.