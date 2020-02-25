Нафтогаз объявил о снижении цен на газ на Украине

Цена на газ для населения Украины в феврале снизилась на 15% по сравнению с январем 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в компании.

По данным компании, в феврале цена на газ для населения Украины составит 3,95 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС), передает RT.

Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Кроме того, в конце января стартовали поставки газа из Польши на Украину по «виртуальному реверсу». Помимо этого, Нафтогаз не исключил прямых закупок газа у Газпрома.

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