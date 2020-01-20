Нафтогаз не исключил прямых закупок газа у Газпрома

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания может рассмотреть вариант закупки газа напрямую у Газпрома.

«Первый фактор находится в рамках контроля «НАК «Нафтогаз Украины» – это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние шесть лет справедливую цену «Газпром» нам не предлагал ни разу», – заявил Коболев в интервью «Украина 24», передает «Интерфакс».

Он добавил, что у Газпрома нет препятствий для принятия участия в аукционах по закупке газа Нафтогазом.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.