Газпром и Украина заключили пакетную сделку по газу

После пяти дней непрерывных переговоров в Вене Газпром и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, которые являются большой пакетной сделкой и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», – приводит слова председателя правления Газпрома ТАСС.

Документы датированы 30 декабря.

Миллер подчеркнул, что «Газпром сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером».

В российской компании уточнили, что, ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины в соответствии с протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

В частности, Газпром и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее (в предусмотренный протоколом срок) Газпром выплатил Нафтогазу 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Газпром и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Кроме того, Газпром и Нафтогаз подписали соглашение об организации транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, Нафтогаз выступает организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. Нафтогаз и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, Газпром и ОГТСУ – межоператорское соглашение.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд кубометров газа сроком на 5 лет: в 2020 году – 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров.

Накануне правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом.

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.

В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.