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НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром и Украина заключили пакетную сделку по газу
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью
Россияне избавились от «черных очков»
Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке
Почему Украина просит электричество у «агрессора»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
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Снимите, наконец, нормальное кино о войне!
Владимир Веретенников, Журналист
Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
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Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страныПодробности...
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