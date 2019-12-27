Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов

В компании Газпром сообщили, что выплатили Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, Газпром осуществил выплату 2,9 млрд долларов «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», – сообщил представитель Газпрома, передает ТАСС.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Отмечалось, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Позже вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о механизме защиты Газпрома от новых судов с Украиной.