ЕК объяснила значение подписанного протокола по транзиту газа через Украину

Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

По его словам, подписанный протокол дает ключевые договоренности, необходимые для выхода на долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, передает РИА «Новости».

Шефчович в заявлении о договоренности по транзиту отметил поддержку со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и министра экономики ФРГ Петера Альтмайера.

Ранее в пятницу в Газпроме сообщили, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа через украинскую ГТС.