Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Кабинет министров Украины разрешил Нафтогазу подписать с Газпромом мировое соглашение по судам и договор об организации транзита в 2020-2024 годах.

Согласно распоряжению правительства, речь идет о согласии на совершение Нафтогазом двух сделок. «Соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО «Газпром», договора с ПАО «Газпром» о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах», – сказано в тексте распоряжения, передает РИА «Новости».

Ранее источник сообщил, что Россия и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря, а это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.

В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.