Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал возможность прямых поставок российского газа на Украину.

По его словам, «после новогодних праздников поговорим и на эту тему». Стороны договорились, что «рассмотрят возможность». Конкретная дата переговоров не назначена.

«Мы легкие на подъем», – приводит его слова РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и «Нафтогаз» достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину.

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