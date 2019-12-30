Стало известно о срыве сроков мирового соглашения Газпрома и Нафтогаза

Россия и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря. Именно это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года, сообщил источник РБК, близкий к одной из сторон переговоров.

«Газпром и Нафтогаз должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было», – сообщил источник РБК.

Подписание мирового соглашения было условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года в соответствии с этим протоколом, который был утвержден 20 декабря в Минске.

Тем временем глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о завершении в понедельник переговоров с Газпромом в Вене. «Сегодня в 05.28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с Газпромом в Вене», – написал он в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал пока не делать прогнозов по теме газовых контрактов с Украиной, отметив, что переговоры с Киевом идут и это непростая работа. «Пока нечего сказать. Идут переговоры. Ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.