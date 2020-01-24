Украина сообщила о начале «виртуального реверса» газа из Польши

Поставки газа из Польши на Украину по «виртуальному реверсу» стартовали в январе, вскоре начнутся поставки из Словакии и Венгрии, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Только 1 января «Оператор ГТС Украины» подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые (соглашения) базируются на европейских подходах и принципах. Уже сегодня эти новые возможности активно используются украинскими трейдерами. Например, уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС Дроздовичи», – написал Макогон в Facebook.

По его словам, Украина до истечения срока предыдущего контракта с Россией на транзит газа не могла использовать «виртуальный реверс» и была вынуждена физически перекачивать все объемы газа в Польшу через Дроздовичи и закачивать нужные объемы назад через пункт Германовичи.

«Соответственно, это требовало затрат на прокачку газа, но и самое главное – мы были ограничены техническими возможностями трубопровода Германовичи. Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем «виртуального реверса» импортировать весь объем газа, который физически идет с Украины в Польшу (сейчас это 9 млн кубометров в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн кубометров)», – сообщил Макогон.

По его словам, импорт из Польши включает в себя и перекачку газа с польского LNG-терминала. «То есть уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем «виртуального реверса» до 9 млн кубометров в сутки, или 3,3 млрд кубометров газа с польского терминала», – отметил Макогон.

По его словам, физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд кубометров в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд кубов в год.

«Ожидаем, что в ближайшее время «виртуальный реверс» откроется и в Словакии, и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы», – сообщил Макогон.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.