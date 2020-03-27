Центр столицы Киргизии закрыли для дезинфекции

Комендатура столицы Киргизии приняла решение закрыть центральную часть города для проведения дезинфекции на фоне распространения нового коронавируса, заявил комендант Бишкека, заместитель министра внутренних дел республики Алмазбек Орозалиев.

По словам Орозалиева, «центр города на несколько дней закрыт для движения автомобильного транспорта, поскольку там проводятся дезинфекционные мероприятия», передает ТАСС.

Он уточнил, что после завершения дезинфекции в центре Бишкека «карантинная зона переместится в другие районы» города.

Комендант призвал горожан строго соблюдать условия чрезвычайного положения. «Еще раз обращаюсь к вам, в связи с распространением коронавируса настоятельно просим вас оставаться дома. Есть три причины выходить из него: купить продукты, медикаменты или посетить больницу. Убедительная просьба – не подвергайте себя и окружающих опасности», – подчеркнул Орозалиев.

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Как он отметил, минувшей ночью за время действия комендантского часа в столице были задержаны 146 человек, в том числе один иностранец. После задержания они были доставлены в отделения органов внутренних дел, где в отношении нарушителей «составлены соответствующие протоколы». В общей сложности за двое суток действия чрезвычайного положения в Бишкеке за нарушение режима передвижения были задержаны 306 граждан.

В связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 20.00 до 7.00.

По последним данным, в Киргизии выявлено 44 случая заражения коронавирусом.

Напомним, 21 марта режим ЧС из-за коронавируса ввели на всей территории Киргизии.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. К полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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