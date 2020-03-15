Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», – приводит сообщение пресс-службы кабинета министров Испании ТАСС.

При этом там утверждают, что «как с Гомес, так и с председателем [правительства Испании] все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения».

В четверг заражение было выявлено у министра по равноправию Ирене Монтеро. После этого все члены правительства Испании сдали тест на коронавирус. В результате заболевание обнаружили у министра территориальной политики и государственной службы Каролины Дариас.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



Накануне власти Испании ввели ограничения на передвижение жителей по территории всей страны с целью предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, в пятницу стало известно, что коронавирусом заразилась супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Софи Грегуар-Трюдо. При этом, по словам самого Трюдо, у него коронавирусной инфекции не обнаружили.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В связи с этим Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД