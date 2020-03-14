Власти Испании ввели ограничения на передвижение жителей по стране

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15 марта, воскресенье | Последнее обновление — 00:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис
Путин должен продолжать большую геополитическую игру
США отбирают у России господство в воздухе
Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра
Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
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«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства
Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством
Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
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Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театрыПодробности...
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
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