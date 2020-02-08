Защиту русского языка предложили закрепить в Конституции

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Додон решил вернуть Приднестровье в обход России

За 30 лет существования Приднестровья было много громких заявлений со стороны Кишинева Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Президент Молдавии выступил с инициативой дать Приднестровью широкую автономию, желая прекратить конфликт, который длится вот уже 30 лет. Причем договориться об этом Игорь Додон хочет напрямую с Тирасполем и без участия международных посредников. Но готовы ли в Приднестровье откликнуться на инициативу молдавского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Защиту русского языка предложили закрепить в Конституции

              8 февраля 2020, 11:22

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Общественный совет при Министерстве культуры внес на рассмотрение рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию предложение о закреплении в преамбуле основного закона России положения о защите русского языка.

              Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте ведомства.

              «На встрече члены общественного совета рекомендовали дополнить текст преамбулы тремя поправками: «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение», – говорится в сообщении.

              Предложения общественного совета были выработаны по итогам внеочередного рабочего совещания при участии заместителя министра культуры России Николая Овсиенко.

              Отмечается, что инициативы общественного совета поддержал член рабочей группы, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

              Предложения общественного совета при министерстве были направлены в Общественную палату.

              Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

              23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.


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