В Новосибирске эвакуировали школы из-за сообщений о «минировании»

Ряд школ Новосибирска эвакуированы из-за поступивших сообщений о «минировании», сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В Аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области сообщили, что сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты, передает ТАСС.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий», – говорится в сообщении.

Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

Ранее в среду все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из-за волны «минирований». Кроме того, эвакуация началась в двух школах Владивостока.

Массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах в течение зимы периодически поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. В том числе 6 февраля эвакуировали здание мэрии Хабаровска. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

Сигналы тревоги, которые впоследствии не подтверждаются, поступают и в Москве. Так, в начале февраля лжеминирования коснулись всех московских вузов, в том числе МГУ имени Ломоносова. В январе в столице «заминировали» все станции метро, «Магниты» и «Пятерочки».

В январе сообщалось, что сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц. В прошлом году в Верховной раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России.

По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.