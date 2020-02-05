В Москве «заминировали» все вузы

В среду поступили угрозы «минирования» во все вузы Москвы, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Угрозы «минирования» поступили в адрес всех вузов Москвы. В список «почтовых террористов» вошло, в том числе, главное здание МГУ, идут проверки», – передает РИА «Новости».

Накануне поступили анонимные сообщения о минировании всех станций московского метро, трех вокзалов и нескольких судов.

Также о «минировании» всех станций метро сообщалось 27 января, 22 января «минировали» более 30 станций, названия которых начинаются с буквы А и Б. Угрозы не подтвердились после проверок.

При этом сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили сообщения о «минировании».