Все станции московского метрополитена «заминировали» в понедельник утром, специалисты приступили к проверкам, эвакуация людей не проводится, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Угрозы получили все станции метро, идут проверки», – сказал источник РИА «Новости».

В прошлый понедельник в Москве также «заминировали» все станции метро, а 22 января – более 30 станций, названия которых начинаются с буквы А и Б. После проверок угрозы не подтвердились.

На прошлой неделе сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.