Сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В тексте указывались более 16 тыс. «заминированных» объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры. Однако все угрозы носили ложный характер.

Согласно сообщению, для предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами минирования и защиты от распространения недостоверной информации, создающей угрозу жизни или здоровью граждан на основании представления Генеральной прокуратуры вместе с Роскомнадзором с 23 января доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был ограничен.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.