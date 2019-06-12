На Украине признались в телефонном терроризме

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране», – сказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина», имея в виду, что жители России якобы «развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины».

«С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что «минируются» какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда – украинские», – сказал он.

Сообщения и звонки о «минировании» вновь начали поступать в январе по всей России – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Предыдущая волна «минирований» прокатилась по стране более года назад, тогда ложными сообщениями были затронуты 75 регионов. За это время были эвакуированы около 2 млн человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Проблема телефонного терроризма обострилась и на Украине.

Десятки ложных звонков о терактах доставляют массу неудобств обычным людям, загружают рутиной спецслужбы и приносят немалые убытки бизнесу. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.