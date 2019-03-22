Десяток школ и детсад в Москве эвакуированы из-за звонка о бомбе

В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Источник сообщил, что от «неизвестного поступили несколько звонков о минировании 10 школ на юго-западе Москвы». Также проверяется одна школа и детский сад на юго-востоке столицы, передает ТАСС.

Ранее из московской школы эвакуировали 130 человек после сообщения о «минировании».